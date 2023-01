OM: Quincy Promes betaalde boete van 250.000 euro aan drugscrimineel Piet Wortel voor gestolen cocaïne

Quincy Promes. Beeld Getty Images

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 54-jarige Siegfried ‘Piet’ Wortel van betrokkenheid bij twee liquidaties. Hij zou de opdrachtgever zijn van de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard op 18 september 2019 voor een brandweerkazerne in Amsterdam-Zuidoost.

Ook zou hij betrokken zijn bij de moord op de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller. Feller werd in september 2019 doodgeschoten in Willemstad op Curaçao.

De twee moorden zouden het gevolg zijn van de diefstal van 400 kilo cocaïne in 2019. In het kader van die diefstal ontstond er grote onrust in Amsterdam-Zuidoost. Het OM zegt over informatie te beschikken dat Joël H., beter bekend als rapper Joey AK, naar aanleiding van de drugsdiefstal naar Suriname afreisde om excuses aan te bieden aan Wortel. H. reisde samen met de vader van Ocean S., die door opsporingsdiensten wordt beschouwd als een sleutelspeler in het criminele milieu.

In het kader van de diefstal zou voetballer Quincy Promes, die toen bij Ajax speelde, een boete van 250.000 euro aan Wortel hebben betaald. Dit zou, volgens justitie, blijken uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie.

Quincy Promes, die nu bij Spartak Moskou speelt, wordt momenteel verdacht van een steekpartij waarbij hij zijn neef zou hebben neergestoken. Daarnaast wordt de voetballer verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. In het verleden waarschuwde de Amsterdamse recherche de voetballer voor diens criminele contacten.

Grote partijen cocaïne

Justitie verdenkt Piet Wortel van betrokkenheid bij de invoer van grote partijen cocaïne. Naast de eerder genoemde 400 kilo en ruim 4000 kilo die in september 2021 in de haven van Rotterdam gevonden werd, is er nog een partij van 4100 kilo die in de haven van Antwerpen werd gepakt. Bij die partij zou ook ‘Bolle Jos’ Leijdekkers betrokken zijn.

Het OM heeft Leijdekkers in deze zaak nog niet aangemerkt als verdachte. Wel staat hij sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst op verdenking van betrokkenheid bij grote cocaïnetransporten en het aansturen van grof onderwereldgeweld.

Piet Wortel werd in maart vorig jaar op Aruba aangehouden in het kader van een oude straf die hij nog moest uitzitten. Hij ontkent ook maar iets met de liquidaties en de invoer van partijen drugs te maken te hebben. Ook ontkent hij genoemde personen te kennen. Ruud van Boom, de advocaat van Piet Wortel, stelde tijdens een pro-formazitting op woensdag dat er weinig bewijs tegen zijn cliënt ligt. “Het zijn allemaal roddels en achterklap.”

Het Openbaar Ministerie erkende nog ‘geen ronde zaak’ tegen Piet Wortel te hebben. “Het onderzoek is nog in volle gang,” aldus een officier van justitie.

“Ik heb niks met liquidaties te maken,” stelde Piet Wortel tijdens de zitting. “Ik wilde dit onderzoek juist graag. Ik ben ook slachtoffer van roddels en achterklap.”