OM: overvloed aan bewijs tegen groep voortvluchtige Taghi

Marrakech

Daarnaast ziet het Openbaar Ministerie bewijs dat de groep ook volop andere liquidaties voorbereidde.



Een sterk voorbeeld zien de aanklagers in de kennelijke voorbereidingen om rivaal Mustapha F. te vermoorden bij zijn club No Limit in Zoetermeer. Dat mislukte meermaals doordat hij 'te scherp' was en teveel bewakers rond de club de omgeving in de gaten hielden.



In november 2017 mislukte in het Marokkaanse Marrakech een poging 'Moes' alsnog te vermoorden. Toen werd per ongeluk de zoon van een opperrechter doodgeschoten.



Nabil B.

De 'modus operandi' is geregeld vergelijkbaar en de rollen van verdachten zijn volgens justitie duidelijk. Zo waren er specialisten die vluchtauto's beheerden en die voorzagen van jerrycans benzine om die na de moord in brand te steken; die wapens ophaalden en bij de uitvoerders van de liquidatie bezorgden; die tienduizenden euro's uitbetaalden aan de schutters en de 'spotters' om die loyaal aan de groep te houden, et cetera.



De vermoede leider van de organisatie, de voortvluchtige Ridouan Taghi, nam volgens justitie zelf deel aan 'gesprekken' in de encrypte telefoons die rechtstreeks gingen over de uitvoering van liquidaties.