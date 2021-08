OM: ‘Overval op waardetransport in Noord werd vanuit buitenland georganiseerd’

De roof van een geldtransportwagen van Brink’s op 19 mei in Amsterdam-Noord werd vanuit het buitenland georganiseerd. Dat stelde het Openbaar Ministerie woensdagochtend tijdens een eerste inleidende zitting. Een aantal verdachten is nog voortvluchtig. Zij zijn met een deel van de buit weggekomen.

De roof vond op 19 mei plaats bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Noord. Toen een waardetransport-auto van Brink’s arriveerde sloegen de overvallers toe. De vrachtwagen bevatte volgens het Openbaar Ministerie 67 miljoen euro aan waarde. Daarvan werd ruim 12 miljoen euro weggenomen.

Het Openbaar Ministerie stelt nu dat de overval vanuit het buitenland georganiseerd is. Twee Franse verdachten hebben verklaard dat ze, voorafgaand aan de roof, vanuit Parijs naar België zijn gereden. Daar zou de overval van A tot Z zijn doorgenomen in een appartement.

Wild west achtervolging

Ten tijde van de overval werd er op straat in de lucht geschoten. Nadat de overvallers er in twee Audi’s en een Porsche vandoor gingen, volgde een wilde rit die kriskras door Amsterdam-Noord ging. In een toelichting sprak officier van justitie Ruijs woensdagochtend van een ‘wild west achtervolging’. Er zouden zeker 31 situaties geweest waarbij gericht werd geschoten werd op politiemensen.

Op de A10 reden de overvallers zigzaggend over de snelweg. Ook daarbij werd geschoten.

Twee auto’s, te weten een van de Audi’s en een Porsche, reden daarna richting Broek en Waterland. Daar werd overgestapt in andere voertuigen. Niet lang daarop reden de overvallers zich vast in het dorp. Een van hen, de 43-jarige Nourdine H., werd daar neergeschoten door de politie. Toen hij werd aangehouden riep hij: ‘belt, belt, explosive’. Nadat een politieman zich op hem gestort had bleek dit een loos dreigement.

Buit deels teruggevonden

Een aantal andere overvallers probeerde ondertussen, rennend door een weiland, te ontkomen. Een van hen werd doodgeschoten door de politie. In Broek in Waterland werd een deel van de buit teruggevonden.

De tweede Audi was intussen naar Diemen gereden en was daar in brand gestoken. De inzittenden van die auto zijn overgestapt en met een deel van de buit weggekomen. Volgens het OM gaat het om ruim 4 miljoen euro aan edelmetalen.

Bij het traceren van de ontkomen verdachten en het terugvinden van de resterende buit werkt de Nederlandse justitie samen met de Belgische en Nederlandse autoriteiten.