OM op openingsdag requisitoir in hoger beroep Holleeder: sleutelgetuigen zijn betrouwbaar

Willem Holleeder. Beeld Sjoukje Bierma

Net zoals de rechtbank vinden advocaten-generaal Koos Plooij en Lars Stempher onder anderen zussen Astrid en Sonja Holleeder en ex Sandra den Hartog betrouwbaar, en hun verklaringen ‘duidelijk, rustig, beheerst en consistent’.

‘Verklaringen niet in elkaar gezet’

Dat zij hun verklaringen onder regie van ex-advocaat Astrid ‘in elkaar hebben gezet’ en op elkaar hebben afgestemd, zoals Holleeder stelt, geloven de aanklagers niet. De getuigen waren het belangrijkste gespreksonderwerp op de openingsdag van het requisitoir, dat donderdag zal resulteren in de strafeis (vermoedelijk weer levenslang).

Een vermoeid ogende Holleeder hoorde het relaas van de advocaten-generaal gelaten aan, soms zuchtend of zacht mopperend, terwijl hij nu en dan een aantekening maakte. De voorzitter van het gerechtshof, aan het eind van de zitting: “Inhoudelijk vond u het moeilijk dit aan te horen.” Dat erkende de verdachte.

In het hoger beroep zijn sinds september 2020 27 getuigen (opnieuw) verhoord, van wie de zussen, de ex-vrouw en kroongetuige Fred Ros bijzonder belangrijk zijn. De tweede kroongetuige, Peter la Serpe, is spoorloos en kon nog niet opnieuw bevraagd worden. Mogelijk is hij overleden of leeft hij zodanig afgelegen en anoniem dat het bericht dat hij weer verhoord moet worden hem niet heeft bereikt. Dat wil volgens Plooij en Stempher niet zeggen dat het hof zijn verklaringen niet kan gebruiken.

Door de rechtbank zijn sleutelgetuigen Astrid en Sonja Holleeder en ex Sandra respectievelijk zeventien dagen, elf dagen en acht dagen verhoord, en in het op de rechtszaak ‘voortbouwende appèl’ telkens nog één of twee dagen. Aanklager Plooij: “Wie stelt dat de vrouwen onder aanvoering van Astrid valse verklaringen hebben afgelegd (zoals Holleeder doet), moet met onderbouwing komen. Ook in hoger beroep hebben we die niet gezien.”

Basis onder dossier

Het ‘getuigenbewijs’ is de basis onder het dossier, erkennen Plooij en Stempher. Naast de betrouwbaarheid van de getuigen is er in hoger beroep ‘een tweede springend punt’. Dat is de vraag of anderen in het roerige criminele milieu motieven hadden de zes gedode slachtoffers in dit dossier te laten ombrengen.

De advocaten-generaal riepen het gerechtshof op de door Holleeder en zijn advocaten aangedragen alternatieve scenario’s ‘te leggen naast het bewijs in het dossier’. Ze zullen per deeldossier nog bespreken hoe zij de afweging zelf zien, maar op de openingsdag maakten ze al wel duidelijk dat ze Holleeders eigen verklaringen net zoals de rechtbank ‘onwaarachtig en opportunistisch’ vinden. “Het is bijzonder ingewikkeld te beoordelen wanneer hij wel, en wanneer hij niet kan worden geloofd.”

De aanklagers onderschrijven het beeld dat de rechtbank van de Amsterdamse onderwereld vanaf 1990 tot en met 2006 schetste, als dat van ‘een spiegelpaleis’. Plooij: “Het is een illusie dat de waarheid is te vinden in stukken.” Dus zijn de getuigen doorslaggevend. Maar: “Bouwen op verklaringen van criminelen uit het milieu van toen, is als bouwen op drijfzand daar waar toetsen niet meer mogelijk is.”

Strafeis

De advocaten-generaal achten bewezen dat Holleeder een crimineel ‘driemanschap’ vormde, samen met de al onherroepelijk tot levenslang veroordeelde Dino Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis. Zij vormden ‘een gestructureerd samenwerkingsverband met het oogmerk liquidaties te laten uitvoeren, plus het plegen van vuurwapendelicten’.

Donderdag nemen de aanklagers concrete deeldossiers over liquidaties door, en de vorderingen van de nabestaanden van de slachtoffers, waarna ze in de middag hun strafeis zullen formuleren.