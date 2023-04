OM: ‘Ontvoerders 15-jarige uit De Pijp wilden eerder al zijn vriendje kidnappen vanwege overval’

Beeld Politie Amsterdam

Beide jongens waren op 18 december 2022 aanwezig geweest in de woning van een vriendin van de jongens aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid, waar twee gewapende overvallers zo’n 2 ton euro’s en dure horloges en tassen stalen. Na de overval waren onder anderen de hoofdbewoonster van de woning en haar broer ervan overtuigd dat de jongens dubbelspel hadden gespeeld, en hadden samengewerkt met de overvallers.

Zeer professioneel

Inmiddels zitten zeven verdachten vast voor het ‘zeer professioneel’ voorbereiden van de ontvoering van de puber. Ze hadden twee busjes en drie auto’s gehuurd, telefoons aangeschaft, een stroomstootwapen en traangas gekocht en een vakantiehuisje gehuurd in Langbroek, waarvan de ramen waren geblindeerd. Het lijkt de bedoeling te zijn geweest het slachtoffer daar enkele dagen vast te houden en te ondervragen.

Vijf verdachten, vier van de vijf mannen en één van de twee vrouwen, stonden vrijdagmorgen voor het eerst voor de rechter op een inleidende zitting.

In de ochtend van 10 januari 2023 zou het huis van het slachtoffer zijn geobserveerd door Faysal A. (41) uit Amsterdam-West. Toen de jongen naar buiten kwam, werd hij benaderd door een vrouwelijke verdachte, die volgens de officieren van justitie speciaal was uitgekozen om vertrouwen te winnen. Ze vroeg het slachtoffer haar te helpen een ladder in het door de ontvoerders gehuurde Fiat Talento-busje te zetten.

De jongen werd overmeesterd en in de laadruimte van het busje gesleurd, waar hij volgens justitie door Diëgo S. (34) en Eedward N. (30) werd geblinddoekt en geboeid en een gag ball in zijn mond kreeg. Een van de verdachten zei volgens de ontvoerde jongen: “Het komt goed, we gaan niks doen, niet bang zijn, we gaan je alleen vragen stellen.”

Als de bus met hoge snelheid De Pijp uitrijdt, rijden andere verdachten daar in twee Citroën C3’s achteraan.

Chatgroep

Doordat buurtbewoners het kenteken hadden genoteerd, kon de politie het busje na 45 minuten aan de kant zetten op de A27, vlakbij Groenekan, op de route naar het vakantiehuisje. De bestuurder bleek topvechtsporter Victor K. (36), die eerder verdachte was in geweldszaken. Uit de laadruimte kwamen de twee andere daders en hun slachtoffer. Achterin de bus lag ook een smartphone waarin een chatgroep werd aangetroffen waarin 5 verdachten contact hadden onder de codenamen Frankrijk, Portugal, Spanje, Nederland en België – deelnemers aan het WK dat net was afgelopen (de finale was op de dag van de overval op de woning aan het Minervaplein). In de groepschat werden de voorbereidingen voor de ontvoering volgens justitie uitvoerig besproken.

In de smartphone was in Google Maps ook het adres van het geboekte vakantiehuisje ingevoerd. Op drinkbekers die in het vakantiehuisje in de gootsteen stonden, zat dna van enkele verdachten.

Uit onderlinge Whatsappberichten maakt de recherche op dat enkele verdachten al op 9 januari van plan waren het slachtoffer te ontvoeren. Diëgo S. zou aan Victor K. hebben geappt: ‘Neem die tel op, Pf, We staan hier, Op wat ben je en Die kil rijd weg.’

Vanwege ‘die torrie’

De recherche kreeg informatie dat de groep ontvoerders eerder al had geprobeerd het vriendje van het uiteindelijke slachtoffer te kidnappen, omdat ook hij betrokken zou zijn geweest bij de overval op de woning aan het Minervaplein. Hij had kunnen wegrennen. De jongen heeft bevestigd dat hij bij de woningoverval aanwezig was en dat hij vreest ook te worden ontvoerd.

Berichten in zijn telefoon bevestigen volgens de recherche dat hij zeker weet dat de ontvoeringsplannen met ‘die torrie’ te maken hebben, omdat de moeder van het vriendinnetje van het Minervaplein hen de schuld gaf. Faysal A. had ook contact met de broer van de hoofdbewoonster van het huis aan het Minervaplein. Ze spraken blijkens onderlinge berichten ook meerdere keren af na de overval.

De beide jongens hadden volgens verhalen op straat elk 4.000 euro gekregen voor hun medewerking met de overvallers.

Enkele advocaten vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten. Over die verzoeken moet de rechtbank nog beslissen.

Op 7 juli is er een nieuwe inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.

