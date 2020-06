OM: ‘Noffel’ heeft leven te danken aan falen moordcommando

Naoufal 'Noffel' F. Beeld Politie

Dat bleek donderdag in het hoger beroep tegen de verdachten van de moord op dj Djordy Latumahina, die slachtoffer werd van een persoonsverwisseling. Die verdachten zouden behoren tot een moordcommando dat ‘Noffel’ uit moest schakelen. Zelf is F. inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het geven van twee moordopdrachten. Dat hij die ultieme straf kon krijgen, lijkt te danken aan het falen van zijn rivalen.

Jacht

In versleutelde, maar leesbaar gemaakte berichten is heel precies te volgen hoe kopstukken uit een van de kampen in de Amsterdamse onderwereld weken op hem joegen.

De opdracht kwam uit de hoek van de inmiddels voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Omar Lkhorf, Salim ‘de Slang’ B., de broers Khalid en Mimoun B. (geen familie van Salim) en Noureddine H. Zij hadden er groot belang bij dat ‘Noffel’ zou worden vermoord, die in het rivaliserende kamp in hoog aanzien stond (‘hij is een soort god voor die motherfuckers’).

Ze wedijverden in hun onderlinge berichten over het belang dat ze hechtten aan zijn dood. De groep had ‘een miljoen’ voor de liquidatie over, ook omdat Noffel eerder geprobeerd had leden van de groep te liquideren. Omar Lkhorf, volgens justitie: ‘Ik wil die man meer dan jou, geloof me, die man heeft mijn broer (de eind 2012 in de Staatsliedenbuurt geliquideerde Youssef Lkhorf, red.) vermoord’.

Moordcommando

De opdrachtgevers hadden volgens justitie het vaste moordcommando ingeschakeld dat later ook de volstrekt onschuldige dj Djordy Latumahina zou doodschieten: Cedric R. (‘Bolle’), Tony D. (‘Ita’, vanwege zijn liefde voor Italië) en Djurgen W. (‘Sikje’).

Met hun versleutelde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) joegen de betrokkenen elkaar in augustus en september 2015 aan. De nu leesbare berichten lijken een schat aan bewijs te leveren.

Mimoun B. had het doelwit in Berlijn uitgebreid ‘gespot’ en bleef hem in de gaten houden. Noffel kwam daar graag in de lokale PC Hooftstraat en was daar gefotografeerd door een ‘spotter’. Hij reed in een gehuurde Mercedes met Duits kenteken.

‘Hij moet dood, dood, dood’

Voor de beoogde moordenaars was in Berlijn een onderduikadres geregeld en een lokale chauffeur voor de vluchtauto. De schutters zouden daarin overstappen als ze het ‘hoerenkind’ vanaf een motor hadden neergeschoten en ‘een headshot’ hadden gegeven. (Salim, volgens justitie: ‘Hij moet dood, dood, dood; echt door zijn hoofd als ie ligt’). Omar Lkhorf regelde vier pistolen en twee kalasjnikovs.

In de berichten is nauwgezet te volgen hoe de beoogde uitvoerders van de liquidatie naar Berlijn reisden. Ze wachtten in het safehouse tot Noffel weer zou opduiken. Steeds ongeduldiger.

‘Bakkie lood’ als galgenmaal

De vermoede leider van het moordploegje reisde heen en weer naar Nederland om iets met zijn vrouw te regelen. Ook Tony D. was met zijn hoofd soms thuis, waar zijn vriendin zwanger was van een tweeling. Het leidde tot wrevel bij de opdrachtgevers, maar die bleven hopen op een goede afloop.

Noffel zou ‘zijn galgenmaal geserveerd krijgen, een bakkie lood’.

Toen na weken bleek dat de leider van het moordcommando niet eens wist wie zijn doelwit eigenlijk was – hij had een andere crimineel in gedachten – leidde dat tot hilariteit.

Gearresteerd

Hoewel op 5 september nog werd geschreven dat Noffel de volgende dag ‘99 procent zeker’ weer in een koffiezaakje zou verschijnen, gebeurde dat niet. Een paar dagen later keerde het gezelschap onverrichter zake huiswaarts. Mimoun B. was aangehouden omdat ‘het kankerzakkenrollersteam’ van de Duitse politie hem voor een inbreker had aangezien (‘Ik heb ze de kanker uitgescholden’).

Naoufal F. werd zeven maanden later in Dublin gearresteerd, op weer een ander onderduikadres, weer in een dure straat.

Djordy Latumahina. Beeld Facebook