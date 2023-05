OM: ‘Niemand uit Nederlandse OM voerde overleg over neutraliseren van Taghi in Dubai’

Ridouan Taghi werd eind 2019 gearresteerd in Dubai. Beeld Getty Images

Op 19 april, twee dagen voor haar arrestatie, had Inez Weski in de grote liquidatiezaak Marengo laten weten dat Taghi aangifte had gedaan van uitlokking van zijn ontvoering dan wel moord in Dubai in opdracht van het OM en tal van overheidsdiensten.

“De feitelijke gang van zaken rond de aanhouding van de heer Taghi laat zien dat nooit een aanleiding is geweest voor een dergelijke operatie,” zei een van de officieren van justitie woensdagmorgen op een zogeheten regiezitting.

Weski wilde ‘supercommando’ Sil A. als getuige verhoren, die over een dergelijke geheime operatie heeft gesproken. Nu Taghi voorlopig zonder advocaten zijn eigen verdediging voert, handhaaft hij alle gedane onderzoekswensen, dus ook deze. Hij heeft zich overigens woensdag niet naar ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp laten brengen en neemt ook niet via een videoverbinding deel aan de zitting.

De officieren van justitie vinden dat de rechtbank de verzoeken van de verdediging van Taghi aangaande de kwestie omtrent Sil A. moet afwijzen.

‘Arrestatie Weski laat rechtbank niet onberoerd’

‘Supercommando’ Sil A. beweerde in zijn eigen strafproces dat hij van andere leden van speciale eenheden heeft gehoord over een ‘door een vrouwelijke officier van justitie geleide’ bijeenkomst in 2019 ‘over ondermijning’. Daar zou het Openbaar Ministerie van onder meer Nederlandse veiligheidsdiensten en sleutelspelers in speciale eenheden informatie hebben gevraagd over de mogelijkheden tot het ‘uitschakelen’ van Taghi.

Daarvoor had Taghi clandestien opgehaald moeten worden in Iran of Dubai en indien nodig moeten worden ‘geneutraliseerd’. Zijn voormalige advocaat Michael Ruperti bevestigde het verhaal van Sil A. op 19 april als door Weski opgeroepen getuige.

De voorzitter van de rechtbank besteedde bij de aanvang van de zitting woensdag kort aandacht aan de aanhouding van Inez Weski op 21 april, en haar schorsing als advocaat. Ze zit nog altijd in voorlopige hechtenis op verdenking van lidmaatschap van Taghi’s criminele organisatie waar het gaat om witwassen en drugshandel.

“In de verdediging is iets gewijzigd wat niemand gewenst had,” zei de rechtbankvoorzitter. “Dat zal haar collega’s geschokt hebben en laat de rechtbank ook niet onberoerd.” De voorzitter herhaalde dat Taghi vorige week in een handgeschreven briefje heeft laten weten dat hij voorlopig zijn eigen verdediging wil voeren. Nu Weski is geschorst, heeft haar kantoorgenoot die Taghi ook bijstond zich teruggetrokken.

De broers Mao en Mario R. die Inez Weski ook bijstond, zullen worden bijgestaan door andere advocaten van het kantoor Weski.

Kroongetuige verhoren

Kroongetuige Nabil B. heeft ook nog geen advocaten, sinds Onno de Jong en Peter Schouten zijn verdediging in maart neerlegden. Zijn zaak gaat formeel op 13 juli verder, als zijn dupliek en laatste woord op het programma staan: hij mag nog één keer reageren op wat het Openbaar Ministerie in reactie op het namens hem gevoerde pleidooi heeft gezegd.

De advocaten van de later aangehouden voorname verdachte in Marengo Saïd Razzouki willen de kroongetuige nog uitvoerig verhoren.

De rechtbank moet nog over de onderzoekswensen beslissen.

