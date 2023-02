OM: miljard euro witgewassen dankzij Alexej P. (29) uit Amstelveen, ook voor wapens in Noord-Korea

Beeld Joris van Gennip

Alexej P., die met zijn vrouw in Amstelveen woonde, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als een van de drijvende krachten achter Tornado Cash. Daarmee konden mensen met veel cryptomunten de herkomst van hun digitale geld verhullen. Zo’n dienst wordt een ‘mixer’ genoemd en wordt vooral gebruikt door mensen die daarmee hun anonimiteit willen vergroten.

7 miljard euro door elkaar gehusseld

In het geval van Tornado Cash werd sinds 2019 volgens justitie in totaal 7 miljard euro aan cryptomunten door elkaar gehusseld. Een miljard daarvan zouden de gebruikers hebben verdiend met misdaad. Daartussen zaten onder andere criminele hackers die op internet voor miljoenen aan cryptomunten hebben gestolen. “Er zijn serieuze aanwijzingen dat onder andere geld is witgewassen waarmee Noord-Koreaanse oorlogswapens zijn bekostigd,” aldus de officier van justitie woensdag tijdens een inleidende zitting

Alexej P. zit al sinds augustus 2022 vast en blijft ook de komende maanden in voorarrest. Zijn advocaat, Keith Cheng, vindt dat belachelijk en ook vanuit de cryptowereld klinkt kritiek. De jonge Rus heeft alleen als ict’er meegeholpen met het ontwikkelen van Tornado Cash. Hoe kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor het geld dat daar doorheen stroomde? “Die mixer werkte daarna zelfstandig en iedereen kon er gebruik van maken. Het is niet zo dat mijn cliënt er nog bij betrokken was,” aldus advocaat Keith Cheng.

Met Porsche rondrijden

Volgens het OM was P. achter de schermen wel degelijk nauw betrokken bij Tornado Cash. “Hij moet hebben geweten dat een deel van het geld een criminele herkomst had, maar hij deed daar niks tegen,” aldus de officier. Hij zou bovendien flink hebben verdiend aan Tornado Cash. Dat zou ook de Porsche verklaren waarin hij rondreed.

Volgens Cheng slaat het OM de plank volledig mis. Hij schermt onder andere met zes rapporten van experts die uitleggen hoe Tornado Cash werkt en hoe zijn cliënt daar niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Cheng: “De verwijzing naar wapens in Noord-Korea is een zware beschuldiging. Dat is allemaal gebaseerd op verhalen in de media, justitie laat nergens zien hoe en wanneer dit dan zou zijn gebeurd.”

Volgens Cheng werkte zijn cliënt simpelweg als ontwikkelaar van software en wilde hij zich met zijn vrouw in Nederlanden vestigen. “Hij koos juist voor het vrije leven en de vrijheid van meningsuiting in Nederland, dat in Rusland niet mogelijk was. En nu wordt juist hier hem die vrijheid ontnomen.”

