OM: meerdere betrokkenen bij liquidatie Rachid Kotar daarna betrokken bij nieuwe moordplannen

Rachid Kotar werd in december 2019 doodgeschoten op een parkeerplaats in Amstelveen. Beeld ANP/Novum RegioFoto

Behalve de vermeende moordmakelaar Jomairo ‘Joey’ D. (28), linkt het Openbaar Ministerie nu ook de vermoede schutter Jurviën M. (21) en ‘spotter’ (observator) Saifeddine M. (24) aan meer onderwereldmoorden. Dat stelde de officier van justitie dinsdag in een inleidende zitting in het proces over de liquidatie van Kotar. De rechtbank nam Jurviën ‘Chuwi’ M. vanwege die beschuldiging opnieuw in voorarrest, waaruit hij eerder was vrijgelaten.

‘Ik kan plakken als het moet’

In leesbaar gemaakt berichtenverkeer, dat liep via de ontmantelde berichtenversleutelaar Sky ECC, blijkt volgens justitie dat de Amsterdamse verdachten zich al kort na de moord op Rachid Kotar beschikbaar stelden voor nieuwe ‘bloedserieuze’ misdrijven.

Saifeddine M. zou zich, twee maanden na de liquidatie van Kotar, in een appgroep over ‘klussen’ alweer hebben aangeboden om een peilbaken te plaatsen waarmee de auto van een doelwit zou zijn te volgen (“Yes ik kan gewoon plakken als het moet”). Hij zou zich bovendien bereid hebben getoond drugs ‘uit te halen’ uit een haven.

De beoogde doelwitten waarover M. het met medeverdachten had, waren ‘een Turk met blauwe ogen en strak gekamd haar’ uit Antwerpen en een tweede man. Zij konden zelf ook vuurwapens dragen, dus de groep moest een AK-47-geweer en handvuurwapens meenemen, luidde de onderlinge waarschuwing.

Ook Jurviën M. zou zich (weer) ‘met dit soort buitencategorie strafbare feiten’ hebben beziggehouden in opdracht van Jomairo D. Het deelnemen aan zware, georganiseerde criminaliteit was volgens justitie ook voor hem een ‘way of life’.

Het ging volgens de aanklager onder meer om voorbereidingen voor de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Anis B., die meermaals doelwit was van en aanslag. Zijn vriendin Ayla Mintjes werd op 16 mei in Slotervaart vermoord door schutters die hem wilden doodschieten. Mintjes reed in de Mercedes AMG waarin Anis B. als bijrijder zat.

Video

In een video die op een smartphone van Jurviën M. is gevonden, staat hij met de inmiddels veroordeelde medeverdachte van de liquidatie van Rachid Kotar, Rucheno J. Ook te zien in de video: twee mannen die in januari 2021 betrapt werden toen ze Anis B. leken op te wachten bij de sportschool in Amsterdam-Noord waar die via de reclassering te werk was gesteld.

Behalve van betrokkenheid bij de moord op Kotar en de voorbereiding van de moord op Anis B., wordt Jurviën M. er ook van beschuldigd dat hij – opnieuw in opdracht van Jomairo D. – een auto regelde die vervolgens gebruikt is bij de moord op klusjesman Mehmet Kilicsoy, die op 6 juli 2020 in het Gelderse Beuningen werd doodgeschoten door daders die vrijwel zeker een ander hadden moeten liquideren.

Justitie vervolgt de vermoede schutters Jurviën M. en Jonathan C. (27) nu ook voor poging tot moord op het vijfjarige zoontje van Rachid Kotar, dat na zijn zwemles op de achterbank van diens gepantserde BMW zat toen twaalf kogels op zijn vader werden afgevuurd. Die kogels hadden ook het kind kunnen treffen. Het ‘mag een wonder heten’ dat het jongetje niet is geraakt, stelt het OM.

Voor betrokkenheid bij de liquidatie van Kotar is al één jonge verdachte veroordeeld: de toentertijd 17-jarige Rucheno J. kreeg twaalf jaar cel. Justitie ging in hoger beroep, want vindt twintig jaar celstraf terecht.