OM: man niet uit kraan NDSM geduwd

Hoewel het onderzoek naar het overlijden van de man nog niet is afgerond, ziet het ernaar uit dat de man niet naar beneden is geduwd of gedwongen is te springen.



In de nacht van 26 op 27 mei vond er op de eerste verdieping van het hotel, op 10 meter hoogte, een feest plaats toen de man om 03.00 uur ten val kwam.



Het OM laat weten dat het politieonderzoek in een vergevorderd stadium is. Er heeft sectie plaatsgevonden en het NFI is bezig met een toxicologisch onderzoek. Daaruit moet naar voren komen of de man alcohol of drugs had gebruikt.