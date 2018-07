OM luisterde journalist af na moord op broer kroongetuige

B.'s broer Reduan werd op 29 maart dit jaar vermoord in zijn bedrijf aan de Tt. Melissaweg in Noord, zeer waarschijnlijk als vergelding voor het feit dat de kroongetuige verklaringen aflegt over een reeks liquidaties in het criminele milieu in Amsterdam en Utrecht.



De ontmoeting tussen journalist en bron vond al kort na de moord op Reduan B. plaats en was na een tip onder de aandacht van justitie gekomen. De officier van justitie beval het gesprek in de openbare ruimte met toestemming van de rechter-commissaris op te nemen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is dat toegestaan.



Hectiek

Dat was, concludeerde het OM toen en ook nu weer, 'volstrekt in strijd is met alle richtlijnen en interne afspraken van het Openbaar Ministerie'. De opnames kunnen daarom niet gebruikt worden en zijn zonder terug te luisteren vernietigd. Het tappen van de niet bij naam of werkgever genoemde journalist was 'gezien de hectiek van de eerste uren van het opsporingsonderzoek wel goed te begrijpen'.



Het was volgens de NOS voer voor een fikse ruzie die alles bij elkaar zes weken geduurd heeft. Waar het Openbaar Ministerie het afluisteren het liefst buiten het strafdossier in de zaak gehouden zou hebben, wil de rechter-commissaris het er juist in.



Zitting

De laatste zou justitie in april zelfs hebben bevolen 'om de bedoelde opnames alsnog te laten uitluisteren, daarvan proces-verbaal te laten opmaken en mij daarvan kennis te laten nemen.' Justitie weigert dat vooralsnog en heeft de opnames naar eigen zeggen vernietigd.



Donderdag ontmoeten beide partijen elkaar in de rechtbank tijdens de eerste zitting in de liquidatiezaak.