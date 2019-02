OM: 'Lange lijst van kinderen die opgroeien zonder vader'

Poging liquidatie Leen Bosnie

Aanklager Lars Stempher schakelt over naar de dreiging op het leven van weer een vermoed slachtoffer dat niet op Holleeders aanklacht staat: Leen Bosnie, een voormalig zakenpartner van Willem Endstra.



Kroongetuige Fred Ros vertelde dat het Holleeder 'irriteerde' dat Bosnie 'tegen Endstra aangeplakt zat'. Holleeder en Dino Soerel wilden Bosnie 'weg hebben', ook omdat die Endstra zou hebben afgeraden nog miljoenen te betalen aan hen.



Soerel en Holleeder besloten volgens Ros samen dat Bosnie geliquideerd moest worden. Die opdracht was volgens Ros verstrekt aan Jesse R. Ros zegt achteraf te hebben gehoord dat Jesse R. al had klaargelegen om Bosnie dood te schieten, maar dat dat net niet was gelukt. Vervolgens had de moord op Van Hout prioriteit gekregen (en de moord op Bosnie niet meer opportuun was).



Stempher: "Verdachte had het voorzien op het leven van Bosnie, maar die heeft geluk gehad. Een ander heeft geen geluk gehad: Cor van Hout, die op 24 januari 2003 werd geliquideerd in Amstelveen."



Stempher geeft nogmaals een bondig overzicht van de geschiedenis waarin Holleeder 'nooit op enige vorm van loyaliteit lijkt te betrappen'.



Eerst wisselde hij Cor van Hout in voor Sam Klepper en John Mieremet; toen dat beter uitkwam werd Klepper vermoord en liet Holleeder Mieremet keihard vallen.



Stempher: "Puur zijn eigen belang behartigend maakt verdachte de overstap naar de op dat moment sterkste partij, te weten Stanley Hillis en Soerel. Het driemanschap is geboren, met als gevolg een lange lijst van kinderen die opgroeien zonder vader, vrouwen wier partner hen is ontnomen en vaders en moeders die hun zoons hebben verloren."



Dan is het weer tijd voor een koffiepauze. Tot 15.00 uur.