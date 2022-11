OM komt met strafeisen in zaak overval op waardetransport Schöne-Edelmetaal

De achtervolging op 19 mei 2021 eindigde in Broek in Waterland in een weiland. De focus in de strafzaak ligt op de vraag of de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten. Beeld Videostill

De overval leidde tot een grote achtervolging door de massaal uitgerukte politie, die eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Eén overvaller, een Fransman van 47, werd daar door de politie doodgeschoten.

Vorige week woensdag kwamen de twee officieren in de zaak in tijdnood tijdens hun requisitoir, dat door tolken wordt vertaald in het Frans. Gedurende hun betoog in de rechtbank in Amsterdam, waarin ze de verzamelde bewijzen uiteenzetten, werd na enkele uren duidelijk dat ze niet zouden toekomen aan de strafeisen. De rechtbank besloot dat de officieren hun verhaal dinsdag kunnen afronden.

Gericht geschoten of niet?

De focus in de strafzaak ligt op de vraag of de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten. De verdachten hebben tot dusver volgehouden dat dat niet het geval is geweest. Nergens zijn inslagen gevonden van door de overvallers afgevuurde kogels.

Dat er flink is geschoten, staat vast. In Broek in Waterland zijn acht hulzen gevonden van door de overvallers verschoten kogels en 87 van politiekogels. Naast het dodelijke slachtoffer onder de overvallers raakten twee overvallers gewond.

De acht verdachten zijn afkomstig uit Frankrijk en België, en zijn – op twee na – veertigers. Een negende verdachte uit Frankrijk staat later terecht. Een tiende, Belgische verdachte moet nog naar Nederland worden overgebracht. Ook een in november in België aangehouden vrouw van destijds 20 is nog verdachte. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.