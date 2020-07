OM klaagt Amsterdammer Khalid J. aan voor liquidatie ‘Jack Sparrow’

Onderzoek na de moord op Massod Amin Hosseini. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bleek donderdagmorgen op een inleidende zitting in zijn zaak, waarin J. al was aangeklaagd voor het lidmaatschap van een criminele organisatie met liquidaties als oogmerk. Amin Hosseini werd op 3 september 2014 geliquideerd in een auto aan het Pisuissehof in Amsterdam-Osdorp.

Uitvoerder

De Amsterdamse Iraniër Massod Amin Hosseini voerde onder meer liquidaties uit voor de organisatie waarin Khalid J. volgens het Openbaar Ministerie een sleutelrol speelde. J. zou opdrachtgever zijn voor maar liefst vijf ‘trajecten’: liquidaties, waarvan de meeste overigens niet zijn gepleegd.

Amin Hosseini was vrijwel zeker de schutter die crimineel Omar Lkhorf had moeten vermoorden, maar door een blunder in de nacht van 12 op 13 juni de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont doodschoot in de Conradstraat langs de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Die reed in een Fiat Punto die leek op de auto van Lkhorf.

In versleuteld maar onthuld berichtenverkeer bespreken leden van de groep dat Amin Hosseini roekeloos was ‘gaan rennen’ en ‘die tata’ (witte man) had doodgeschoten.

Verraad

Binnen de groep heerste paniek, blijkt uit meer berichten: ‘Bro Jack heeft grote fout gemaakt serieus heel groot bro serieus bro serieus man is niet die man is niet die kenteken is niet die auto bro sanggggg ben gwn dood geschrokken.’

Bovendien wekte Amin Hosseini volgens justitie ‘ergernis en irritatie’ op in de organisatie en werd hij van verraad beschuldigd omdat hij het vijandige kamp zou informeren.

De recent overleden Dennis ‘Demis’ Mongen zou hebben besloten dat Amin Hosseini dood moest en kreeg daar volgens de officieren van justitie toestemming voor van de hoger geplaatste Khalid J. Die zou opdracht hebben gegeven te ‘gassen, bro’.

Geen worsteling

Amin Hosseini werd vanaf de achterbank van zijn auto doodgeschoten op de Pissuissehof. Dat moet door een bekende zijn geweest die hij vertrouwde, want van een worsteling lijkt geen sprake geweest. Dat lijkt te passen in berichten waarin wordt besproken dat Amin Hosseini moest worden gelokt door hem ‘2 negen millimeters’ (twee pistolen) te beloven.

Na de moord zou Mongen de aan hem ondergeschikte uitvoerders in de organisatie hebben geschreven dat hij verwachtte dat ‘die dikke’ en ‘Oog’ nu wel ‘pap’ (geld) zouden gaan trekken. Met ‘die dikke’ zou de inmiddels al jaren vermiste en waarschijnlijk geliquideerde Najib ‘Ziggy’ Himmich zijn bedoeld. ‘Oog’ is volgens justitie Khalid J.

‘Mixtuur van elementen’

Advocaat Leon van Kleef van Khalid J. vroeg de rechtbank hem niet voor deze moord gevangen te nemen, zoals justitie heeft gevraagd. Het OM komt met ‘een mixtuur van elementen over een periode van twee jaar’ en ‘weegt bewijs’ in plaats van harde bewijzen te presenteren, zei hij.

Dennis Mongen is dood en Najib Himmich is in elk geval ook ‘buiten beeld’, dus zij kunnen niet getuigen.

‘Geen zeggenschap over vijf trajecten’

De tekstberichten die justitie aanvoert kunnen heel goed ‘desinformatie’ bevatten en zijn ‘door het ontbreken van leestekens’ niet eenduidig te begrijpen.

Dat Khalid J. ‘focus’ en zeggenschap had over vijf moordopdrachten blijkt volgens Van Kleef uit niets. Hij wil dat Khalid J. vrijkomt.

‘Nooit gekend’

Zelf zei die dat hij Amin Hosseini ‘nooit gekend’ heeft, ‘nooit gezien en nooit gesproken’. “Ik heb nooit opdracht gegeven tot die moord.”

De rechtbank zal later beslissen over de verzoeken. Medio september is er weer een zitting.