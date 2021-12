OM: Kamil E. voerde voorverkenningen uit voor moord Peter R. de Vries

Beveiliging bij de rechtbank waar de voorbereidende zittingen plaatsvinden tegen de verdachten van de moord op De Vries. Beeld ANP

Peter R. de Vries werd op 6 juli, na het verlaten van de televisiestudio van RTL Boulevard bij het Leidseplein, neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Drie kwartier later werden twee mannen aangehouden op de A4: Delano G. (22) en Kamil E. (35). In eerstgenoemde ziet het Openbaar Ministerie de schutter. Van hem is dna aangetroffen op de patroonhouder van het moordwapen.

Kamil E. is volgens justitie verantwoordelijk voor het medeplegen van de moord. Hij heeft toegegeven dat hij Delano G. op de dag van de moordaanslag naar Amsterdam heeft gebracht. Daarbij heeft hij gezegd dat hij niet wist welke klus G. zou uit gaan voeren.

Dat is volgens de officieren van justitie niet waar. Kamil E. zou, voorafgaand aan de moord, op meerdere dagen voorverkenningen hebben uitgevoerd. Aan het strafdossier zijn beelden toegevoegd waarop volgens de aanklagers te zien is hoe E. op 28 juni een casino aan de Korte Leidsedwarsstraat verlaat om vier minuten voor half acht. Dat is rond het tijdstip waarop Peter R. de Vries de studio van RTL Boulevard verliet. Daarnaast was de telefoon van Kamil E. in de periode van 21 tot en met 27 juni volgens registraties dagelijks in Amsterdam.

Op 23 juni heeft E. volgens justitie een voorverkenning gedaan, en bewoog hij richting Peter R. de Vries in de buurt van de studio. De Pool was bij de parkeergarage waar de misdaadverslaggever en vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. altijd parkeerde.

De verdediging van Kamil E. wil een informant horen van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Die heeft in augustus 2021 gezegd dat E. niet op de hoogte was van het moordplan. “Hij kan mogelijk ontlastend verklaren over mijn cliënt,” aldus advocaat Ayse Çimen.

Overigens bevat het strafdossier 13Iraklia, zoals het onderzoek naar de moord officieel heet, ook TCI-informatie waarin gesteld wordt dat Kamil E. wel op de hoogte was van de moord op Peter R. de Vries.

Leidseplein

Deskundigen zijn nog altijd bezig zeven in beslag genomen telefoons van de verdachten te ontgrendelen en uit te lezen, wat tot op heden niet is gelukt.

De advocaten van Kamil E. zeggen ‘volstrekt onvoldoende bewijs’ te zien dat hun cliënt wist dat De Vries op 6 juli zou worden doodgeschoten en vroegen de rechtbank zijn voorarrest op te heffen. Raadsman Alexander Admiraal: “Áls het al zo zou zijn dat onze cliënt mogelijk aanwezig was nabij het Leidseplein op dagen dat Peter R. de Vries daar optrad in RTL Boulevard, blijkt nog niet dat hij De Vries observeerde. Uit niets blijkt dat onze cliënt de opzet had op De Vries’ dood.”

Het Openbaar Ministerie zal aan het begin van de middag reageren. Daarna zal de rechtbank zich beraden.

Het proces gaat op 3 maart verder met een nieuwe inleidende zitting. Of de moordzaak komende juni inhoudelijk kan worden behandeld, is nog de vraag. De advocaten hebben nog niet al hun verzoeken tot nader onderzoek gedaan.