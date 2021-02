OM: Ismael el B. en Noura A. betrokken bij moord op Omar Essalih

De plaats waar Omar Essalih werd doodgeschoten. Beeld ANP

In het criminele milieu en op straat was Essalih bekend als ‘Omar Centjes’, vanwege de reputatie dat hij alles deed voor geld. In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei werd hij op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan doodgeschoten.

Voor de zaak zitten momenteel twee verdachten vast. De vermoede schutter Ismail el B. (21). en het 20-jarige voetbaltalent Noura O., de vrouw die met drie anderen ook wordt gelinkt aan enkele aanslagen in Rotterdam.

Witte trui

Toen ze in de gevangenis zat voor de Rotterdamse zaak, ontving Noura O. bezoek van Mouad A.. Hij is ook verdachte in de zaak maar zit niet vast. Tijdens deze bezoeken vroeg Noura hem om naar haar moeder te gaan. “Ik wil die witte Dolce & Gabbana-trui met col weghebben,” zou ze daarbij hebben gezegd.

Volgens het OM is dat een opvallende uitspraak omdat er camerabeelden zijn van iemand in een witte trui die van de plaats delict lijkt te vluchten. Ook zou ze gevraagd hebben of ‘Is’ al was ondergedoken. Daarmee doelde ze volgens justitie op medeverdachte Ismael el B., die op dat moment niet vast zat.

Na zijn aanhouding werd Ismael afgeluisterd toen hij in zijn cel met een medegedetineerde zijn dossier besprak. “Wollah, ik schoot hem,” zou hij daarbij hebben gezegd. Volgens zijn advocaat zou die opmerking gemaakt zijn in het kader van een gesprek over een computerspel. “Client heeft een Playstation op zijn cel.” Ismael el B. , die met een grote bontmuts op zijn hoofd in de zittingszaal zat, deed er het zwijgen toe.

De geblondeerde Noura O., die met een blauwe Cartier-bril op de rechtszaal betrad, nam aan het eind van de zitting wel het woord. Daarin refereerde ze aan het feit dat haar leven nu al 10 maanden stilstaat. Bij een eerdere zitting werd duidelijk dat er een boek met rapteksten op haar cel is gevonden. Daarin zou ze, volgens justitie, zichzelf zien als een grote crimineel die nog groter wil worden. Onzin, aldus Noura O. “Hoe kan ik als 20-jarig meisje groot worden in een mannenwereld. Ja, er zijn rapteksten van mij gevonden, maar dat maakt mij geen crimineel.”

Appels

Over Omar Essalih zei ze: “Het slachtoffer was daar niet om appels te verkopen, laat dat duidelijk zijn,” zei ze. Wat ze daar precies mee bedoelde werd niet duidelijk. In verhoren beroept ze zich op haar zwijgrecht.

Ook richtte ze zich tot de officier van justitie. “Mevrouw de officier: doe uw werk goed of stop ermee.” En: “Het Openbaar Ministerie is gewoon een corrupte bende. Ze zetten een verdachte in een slecht daglicht met behulp van de media.”