OM in hoger beroep tegen vrijspraak in zaak doodgestoken Casper Verheijen

Beeld Joris van Gennip

De zaak gaat terug naar 18 januari 2022 toen een vechtpartij ontstond tussen een aantal volwassenen en drie minderjarigen, waarbij het slachtoffer werd gestoken. Verheijen bezocht met twee collega’s een coffeeshop in Amsterdam Osdorp. Een van die collega’s liep naar buiten en werd aangesproken door een van de tieners.

Even later liep Verheijen, een topskater in Nijmegen en werkzaam als dakdekker in Amsterdam, langs de tieners en ontstond er een woordenwisseling. Wat er precies is gezegd, is onduidelijk, maar volgens de rechtbank maakte Verheijen ‘een kopstoot dan wel een kopstootbeweging’ richting een van hen. Die begon Verheijen te slaan, waarna deze volgens diverse getuigen zijn collega’s erbij riep of floot.

Verheijen pakte vervolgens een van de tieners, de vijftienjarige uit Uithoorn die hem later heeft neergestoken, vast. Volgens de rechtbank handelde hij uit noodweer.

‘Geen sprake van noodweer’

Hij en de twee andere minderjarigen zijn daarnaast vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Volgens het OM is er in de zaak van hoofdverdachte geen sprake van noodweer en is er voldoende bewijs voor openlijke geweldpleging door de drie minderjarige verdachten.

De officier van justitie eiste eerder 360 dagen jeugddetentie, waarvan 60 voorwaardelijk, tegen de verdachte van het steken. De maximale celstraf voor een 15-jarige is één jaar jeugddetentie. Tegen de twee andere minderjarigen werden taakstraffen geëist vanwege openlijke geweldpleging.