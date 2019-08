OM in hoger beroep in zaak Sjonny W.

De Amsterdammer werd veroordeeld tot 14 jaar en 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 30-jarige Roemeense prostituee Mirela Mos in 2004.

Wel sprak de rechter hem vrij van de verdenking dat hij verantwoordelijk was voor het ombrengen van prostituee Monique Roossien (26) in 2003 en Sabrina Oosterbeek (30) in 2017. Volgens de rechter was er niet genoeg bewijs dat hij de twee vrouwen heeft omgebracht.

Daar is het Openbaar Ministerie het niet mee eens en gaat in hoger beroep. Justitie eiste eerder 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging voor Sjonny W.