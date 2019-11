OM in beroep tegen vonnis moordpoging bij spyshop

De politie doet onderzoek bij de spyshop Spy City in Amsterdam. Beeld anp

De bedrijfsleider van die spyshop werd in augustus 2018 door Marcel S. en Quinzinho N. mishandeld nadat het wapen waarmee gepoogd werd de bedrijfsleider te doden dienst weigerde. De bedrijfsleider is door de mishandeling grotendeels invalide geraakt en volledig arbeidsongeschikt.

De rechtbank legde donderdag veel mildere straffen op dan justitie had geëist: 13 jaar voor Marcel S. (55) en 2 jaar jeugddetentie (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor helper Quinzinho N. (21). Het Openbaar Ministerie had 20 en 15 jaar geëist.

Blanco strafblad

Hoewel deskundigen anders hadden geadviseerd, besloot de rechtbank de 21-jarige Quinzinho N. volgens het adolescentenstrafrecht te berechten omdat hij tijdens het plegen van het misdrijf twintig was, er ‘nog geen onomkeerbare verharding’ is opgetreden en hij ‘een bijna blanco strafblad’ had. Daarom is plaatsing in een jeugdinrichting volgens de rechters ‘bij uitstek geschikt’. In het jeugdstrafrecht is twee jaar detentie de hoogste straf voor daders die niet gestoord zijn.

Het OM heeft een ander standpunt. Het adolescentenstrafrecht is ingevoerd om meer rekening te kunnen houden met de ontwikkelingsfase van jongvolwassenen. Dat speelt bij N. niet. Dat hebben ook een psycholoog en andere deskundigen tijdens de zitting aangegeven.

De officier van justitie is van mening dat het toepassen van het adolescentenstrafrecht niet passend is bij de persoon van N., niet passend bij de rol die hij bij het plegen van het misdrijf zou hebben gehad noch bij de ernst van de feiten.

Het OM gaat ook in beroep tegen het vonnis van Marcel S.. De officier van justitie is van mening dat een strafmaat van 13 jaar niet passend is bij de ernst van het delict.