OM in beroep tegen uitspraak Cheiderzaak

Het OM is het oneens met de strafmaat van 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, die S. kreeg opgelegd.



Ook het oordeel van de rechter dat de voormalige docent alleen bestraft wordt wegens seksueel misbruik van een 13-jarige leerling, en niet vanwege misbruik met de andere jongere slachtoffers die in het dossier staan, is een reden om naar het gerechtshof te stappen.



S. werd vrijgesproken van het misbruiken van vijf andere kinderen, en hoefde uiteindelijk niet terug de cel in omdat hij in voorarrest al 18 maanden had vastgezeten. Het OM had vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, alsmede een beroepsverbod van eveneens vijf jaar.