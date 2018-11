OM in beroep tegen taxichauffeur die Mare Welkers doodreed

- Monique Okkerse (58) hoort hem nog heel vaak, de bel die op 31 maart vorig jaar 's ochtends om kwart over acht 'keihard' ging. Er stond politie voor de deur van hun huis in Gouda met de mededeling dat er een ernstig ongeluk was gebeurd in Amsterdam. "Ik weet nog dat ik heel hard schreeuwde: waar? Toen ze zeiden dat het in de Molukkenstraat was gebeurd, wist ik dat het om Mare moest gaan." Haar ouders en zus strijden nu voor strengere regels.



- Jasmin M., de 22-jarige taxichauffeur van Uber die Mare Welkers doodreed op de Molukkenstraat, kan zich weinig herinneren van het ongeluk. 'Het gebeurde in een flits. Wat hij nog wel weet van het fatale moment? "Een klap. Het eerste wat ik merkte was een klap. Het gebeurde in een flits. Ik kan met geen woord omschrijven hoe snel het is gegaan."



- Ze woonde in een studentenhuis in het hart van de Indische Buurt. Ze genoot van de diversiteit van de wijk en ging graag koffie drinken en een krantje lezen bij de Jonge Admiraal. En vol energie was Mare Welkers begonnen aan haar baan als invaljuf op daltonschool De Kleine Kapitein in Oost. Lees verder: Mare Welkers (1994-2017): Lieve, creatieve juf met hart voor het onderwijs