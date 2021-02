OM in beroep tegen ‘ME-trapper’ en vijf andere relschoppers Museumplein

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat in beroep tegen de zes uitspraken in zaken van mensen die betrokken waren bij de rellen op het Museumplein. Onder hen is ook de man die tegen het schild van een ME’er trapte, die een celstraf ontliep.