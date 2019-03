OM: Ilias K. was spil bij liquidatie onschuldige Eggermont

Hij wist op wie een aanslag moest worden gepleegd en had voor- en achteraf contact met anderen

De moord op de onschuldige Eggermont geldt als dieptepunt in de Amsterdams onderwereldoorlog. Hij werd doodgeschoten toen hij thuiskwam na een avondje voetbal kijken. De schutter verwarde hem volgens het OM met het beoogde doelwit Omar L., broer van een van de dodelijke slachtoffers bij de 'wildwest' in de Staatsliedenbuurt eind 2012 en zelf ook moordverdachte.



"Hoe dom kan hij zijn: hij had kenteken plus auto!", zou een "woedende en gestresste" Iliass K. daags na de dood van Eggermont volgens het OM op zijn PGP-telefoon hebben gereageerd naar een medeverdachte. Zijn kwaadheid richtte zich op H., van wie volgens justitie vaststaat dat hij Eggermont doodschoot.



Overgelopen

De geboren Iraniër H. - die ook Gillis zou hebben vermoord - zou kort daarna zijn doodgeschoten omdat hij was overgelopen naar het andere kamp. Als Omar L. een week na de moord op Eggermont gealarmeerd lijkt, bericht Iliass K. volgens justitie: "Bro, het is Iran (bijnaam H.) die met ze praat. Gewoon vegen, direct." 'Vegen' is straattaal voor doodschieten.



Op 9 april is een volgende zitting. Het OM wil de nieuwe zaak tegen K. dan samenvoegen met het al lopende proces over de moord op Gillis.