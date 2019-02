OM: 'Holleeder vertelde kleine en grote leugens'

'Hij vertelde kleine en grote leugens'

Tammes bespreekt nu uitgebreid de troebelen rond de verfilming van het boek over de ontvoering van Heineken waarover Holleeder heel boos was en waarover hij in de rechtszaal ook loog.



"We zien hier een voorbeeld van hoe de verdachte opereert. Hij denkt ergens recht op te hebben en gaat door roeien en ruiten om het te krijgen."



Ook het draaien van Holleeder over het inmiddels veelbesproken gesprek dat hij in 2011 had gevoerd met misdaadverslaggever Peter R. de Vries (via de 'advocatenlijn' van toenmalig advocaat Stijn Franken), toont volgens Tammes 'hoe Holleeder pregnant meineed pleegt' en 'kleine en grote leugens' vertelt.



Dat vindt justitie erg belangrijk om te benadrukken, om de rechtbank aan te tonen hoe weinig waarde aan Holleeders eigen beweringen is te hechten.



Ook over een bijeenkomst met andere beruchte criminelen in het Okura Hotel in De Pijp, twee dagen na de liquidatie van Cor van Hout, heeft Holleeder aantoonbaar gelogen.



Eerst zei hij dat hij daar niet was, later moest hij toegeven dat hij er wel binnen was geweest, maar zei hij dat hij 'alleen een handje was komen geven' aan de criminelen die hij toevallig had zien zitten.



Tammes: "Het Okura Hotel is nou niet een plek waar je zomaar even op de bonnefooi naar binnen loopt."