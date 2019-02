OM: 'Holleeder vertelde grote en kleine leugens'

Hoofdstuk over La Serpe en Fred Ros

Na de lunch begint officier van justitie Sabine Tammes aan een hoofdstuk over de kroongetuigen, Peter la Serpe en Fred Ros.



Ze wijst er op dat die in de grote Amsterdamse liquidatiezaak uit en te na zijn ondervraagd, gewikt en gewogen. De totstandkoming en de betrouwbaarheid van de kroongetuigen en hun beschermingstrajecten zijn uitentreuren aan de orde geweest.



"Élke verspreking, élke aarzeling is uitputtend besproken. De rechtbank moet vanzelfsprekend een eigen afweging maken, maar het arrest van het gerechtshof (dat de verklaringen van de kroongetuigen als belangrijk bewijs bezigde) kan een leidraad zijn."



Het verhaal dat officier Tammes momenteel houdt over de 'toetsingskaders' en de finesses van 'beschermingstrajecten' is technisch en taai. De moraal van het verhaal: het gerechtshof vond het in de grote zaak Passage allemaal prima en dat zou voor de rechtbank ook kunnen (moeten) gelden.



Tammes wijst er op dat het gerechtshof in Passage de beide kroongetuigen na zéér uitvoerige toetsing betrouwbaar heeft bevonden. Dat hun verklaringen op belangrijke punten niet precies op elkaar passen, weet het hof aan verschillen in de interpretatie van dezelfde feiten.



Ook in de aanloop naar de cassatie van de voor huurmoorden tot levenslang veroordeelde Jesse R. heeft het Openbaar Ministerie weer geadviseerd de bezwaren van de verdediging tegen de biechten van de kroongetuigen te verwerpen.



De Hoge Raad moet zich nog uitspraken overigens, dat arrest wordt in april verwacht.



Tammes gaat met zevenmijlslaarzen door de verklaringen die Fred Ros heeft afgelegd. In de kern: Dino Soerel gaf hem moordopdrachten en deed dat in samenspraak met Willem Holleeder – die hij overigens zelf nooit zegt te hebben gesproken.



De verhoren van de kroongetuigen in de zaak-Holleeder 'hebben geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd', zegt Tammes.



Tammes vraagt de rechtbank dan ook 'het oordeel over de betrouwbaarheid van de kroongetuigen over te nemen van het gerechtshof'. De rechters moeten hun verklaringen gebruiken, dus.



Hoewel officier van justitie Sabine Tammes in hoog tempo door de materie dendert, zijn haar bespiegelingen over de eerdere rechterlijke oordelen en andere jurisprudentie over kroongetuigenverklaringen vooral voor juristen interessant.



We beperken ons hier daarom even tot de absolute hoofdlijnen. Tammes heeft overigens inmiddels vier van de zes vandaag te bespreken hoofdstukken afgerond. (Dat vanmorgen over zeven hoofdstukken is gesproken, was een vergissing.)