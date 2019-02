OM: Holleeder liegt, zussen en ex betrouwbaar

Het beeld is ontstaan van een persoon die liegt, draait en voortdurend leugens verkoopt OvJ Tammes

"Dat lijkt een groots gebaar om anderen buiten schot te houden, maar in onze ogen dient het maar een doel: maskeren dat zijn eigen verklaringen worden tegengesproken en zijn eigen waarheid in stand houden."



Tammes noemde Holleeder "niet geloofwaardig.'' Als bleek dat zaken anders lagen, stelde hij zijn verklaringen bij. "Het beeld is ontstaan van een persoon die liegt, draait en voortdurend leugens verkoopt. De waarde van zijn ontkenningen is nihil."



Ultiem verraad

Zijn beide zussen en ex-vriendin Den Hartog, alle drie beschermde getuigen omdat ze tegen hem zijn opgestaan, moeten daarentegen worden gezien als geloofwaardig, aldus Tammes. De vrouwen stelden volgens haar hun levens in de waagschaal door naar de politie te stappen. "Het was voor hem ultiem verraad. Zeker met zijn zussen dacht hij een bondgenootschap voor het leven te hebben. Maar zijn egocentrisme, dominantie en bedreigingen zijn de nekslag voor hun loyaliteit geworden."



Het OM gebruikt voor zijn bewijsvoering - onder meer - ook de verklaringen van de twee kroongetuigen die eerder in het grote liquidatieproces Passage figureerden. Getuigen zijn cruciaal in de zaak tegen Holleeder, want ander bewijs tegen hem is er niet.



Het requisitoir gaat vrijdag verder. Op 1 maart volgt de strafeis.



Lees de zitting in het blog terug: OM: 'Holleeder vertelde grote en kleine leugens'