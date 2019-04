OM: half jaar cel voor geldschieter voetbalclub OFC

(Zwarte) betalingen

De strafzaak tegen K. had zijn oorsprong in een artikel in Het Parool over sterke aanwijzingen voor (zwarte) betalingen van K. aan spelers van amateurclub OFC, waarvan het eerste zondagelftal tussen 2007 en 2014 van een kelderklasse naar de derde divisie promoveerde.



De zaak-in-aanbouw tegen OFC is gaandeweg geseponeerd, die tegen de Stichting Topvoetbal Oostzaan - waarvan Marwan K. voorzitter is - wordt aan de belastingdienst overgelaten, maar zelf zat K. dinsdag voor de strafrechter.



Geen klaploper

In de rechtszaal botsten twee werelden. De voorzitter van de rechtbank en de aanklager gaan uit van het gangbare economische verkeer; Marwan K. en zijn advocaten bleven benadrukken dat hij weliswaar 'afwijkend' in zijn levensonderhoud voorziet, maar dat hij daarmee nog niet illegaal bezig is. K., in rond Amsterdams: "Ik ben geen klaploper. Het is niet shabby."



Volgens advocaat Adèle van der Plas staat K. in Oostzaan te boek als 'de kroonprins van Jordanië'. Hij zegt tonnen van zijn vermogende vader te hebben gekregen. Die schonk zijn kinderen in 1999 bovendien een villa 'van een miljoen' en fourneerde het startkapitaal voor K.'s nooit van de grond gekomen handel in dure horloges (Rolex, Audemars Piguet).