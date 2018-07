OM: 'Groep Gwenette Martha liet Alex Gillis liquideren'

Dat zei officier van justitie Rolf Hagemeir vrijdagmorgen op een eerste zitting in de zaak tegen twee vermoede betrokkenen: Amsterdammers Gökhan C. (30) en Ilias K. (30). Ook de onlangs in Spanje aangehouden neef Dennis M. van Martha wordt van het aansturen van de liquidatie van Gillis beschuldigd.



Op beroepscrimineel Gwenette Martha was op 27 december 2013 een aanslag gepleegd in Amsterdam-Zuid, waar hij met een vriend praatte in een zijstraat van de Amstelveenseweg. Het vuurwapen van de schutter weigerde. Later zou geprobeerd zijn Martha op te blazen met een bom in de bijrijdersstoel van zijn auto.



Vriendin

Martha (die op 22 mei 2014 alsnog zou worden geliquideerd in Amstelveen) raakte er van overtuigd dat Alex Gillis betrokken was bij de pogingen hem te liquideren.



Uiteindelijk bereidden Dennis M., Gökhan C. en Ilias K. de liquidatie van Alex Gillis volgens de recherche voor, onder meer door hem te observeren.



Iraniër Massod Amin Hosseini zou Gillis in de ochtend van 20 februari 2014 uiteindelijk hebben doodgeschoten toen hij vanuit het huis van zijn vriendin in de Pieter Jelles Troelstralaan in Zaandam in zijn auto wilde stappen.

Gökhan C. stuurde volgens justitie een half uur na de liquidatie een bericht aan Ilias K.: 'Het is geklaart'.



Massod Amin Hosseini kan voor het schieten niet meer worden vervolgd: hij is op 3 september 2014 doodgeschoten in zijn auto op de Pisuissehof in Amsterdam-Osdorp.



Blackberry's

Belangrijk bewijs in het onderzoek naar de liquidatie van Gillis zijn enkele versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) die de verdachten zouden hebben gebruikt en waaruit de communicatie leesbaar is geworden doordat in Canada de gebruikte Ennetcom-computerserver is gekopieerd. Die data zorgen in veel liquidatiezaken voor bewijs.



Volgens justitie waren Gökhan C., Ilias K. en Dennis M. in mei 2014, drie maanden na de liquidatie van Alex Gillis druk doende met voorbereidingen van de liquidatie van diens neef Wensley. Ze zouden hem hebben geobserveerd en een peilbaken onder zijn auto hebben geplakt. Het vermoede doelwit vond dat baken en gooide dat naar eigen zeggen weg.



Advocaat Bénédicte Ficq van Gökhan C. vroeg de rechtbank om zijn vrijlating. De PGP die aan hem wordt toegerekend, ging zoals zo veel PGP's van 'hand tot hand'. Het staat voor Ficq dus niet vast dat C. die op de belangrijke momenten gebruikte.



Ex

Dat C. in de dagen rond de liquidatie geregeld van Amsterdam naar Zaandam bewoog, kan volgens de advocaat ook worden verklaard doordat hij een kind had dat daar bij een ex woonde en een ander familielid.



Ficq: "Ik meen dat in deze fase nog onvoldoende aanwijzingen bestaan richting een deelnemerschap van C. aan de voorbereidingen van een liquidatie."



Het gerechtshof sprak Gökhan C. in november vrij van het voorbereiden van een andere liquidatie - die niet doorging.



Advocaat Guy Weski van Ilias K. vroeg ook om zijn vrijlating. Hij sloot zich aan bij Ficq en voegde toe dat K. helemaal niet had gevraagd om het bericht waarin hem werd gemeld dat de liquidatie 'geklaart' was. De speculaties en conclusies van het Openbaar Ministerie leveren volgens Weski geen aanwijzingen op dat Ilias K. de liquidatie van Gillis voorbereidde.