OM: Giërmo B. verdacht van medeplegen moord op Wiersum

Beeld ANP

Het is niet duidelijk of hij de schutter is, zoals het Openbaar Ministerie eerder maandag meldde. B. wordt verdacht van ‘moord in vereniging’, dat wil zeggen dat hij en meer mensen van deze moord worden verdacht.

Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of B. degene is die op Wiersum heeft geschoten. Naar verluidt zit ook een neef van de vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi vast voor de schokkende moord, mogelijk was hij de schutter. Naar de 42-jarige Taghi wordt gewezen als opdrachtgever. B. wordt ook verdacht van heling van bestelauto’s, mogelijk is een daarvan als vluchtauto gebruikt.

De zitting woensdag 15 januari is in de extra beveiligde locatie Bunker in Amsterdam. Het gaat om een voorbereidende zitting, daarin wordt onder meer gekeken naar de voorlopige hechtenis van B. Wanneer de zaak inhoudelijk dient is nog onduidelijk.

Schokkende moord

Wiersum werd op 18 september op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is. Taghi wist lang uit handen van politie en justitie te blijven, maar werd in december toch opgepakt in Dubai. Dat land stuurde hem binnen enkele dagen als ongewenst vreemdeling naar Nederland. De volgende inleidende zitting van Marengo staat eind februari op de agenda.

De moord op Wiersum schokte de maatschappij. Mede hierdoor is het Marengo-proces met nog meer veiligheidsmaatregelen omgeven. De nieuwe advocaten van kroongetuige B. zijn tot nu toe anoniem gebleven.