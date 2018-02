OM: Geen strafbare uitingen van spreker Rasmea Odeh

Van de bijeenkomst in de campus van de Vrije Universiteit zijn door de organisator opnames gemaakt, die integraal op Facebook te zien zijn. De politie heeft de opnames gezien en daarover het OM geïnformeerd. Op basis daarvan is het OM tot het oordeel gekomen.



Geschokt

Studentenclub de Revolutionaire Eenheid organiseerde de bijeenkomst op de VU, zonder medeweten van de VU. De universiteit gaf dinsdag aan "geschokt" te zijn, en nadrukkelijk afstand te nemen van de bijeenkomst. De politie kwam ook poolshoogte nemen.



Eerder zou de bijeenkomst in de Nassaukerk plaatsvinden. Maar volgens de kerk had de studentenclub de afspraak 'onder valse voorwendselen' gemaakt. De kerk annuleerde daarom de bijeenkomst van de Revolutionaire Eenheid.



In de maling

Dinsdag zei de beweging een nieuwe locatie te hebben gevonden op het Eerste Weteringsplantsoen. Maar ook daar werd een stokje voor gestoken. De voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging, die in het gebouw zit, zei tegen de Telegraaf 'in de maling te zijn genomen', en zei de bijeenkomst af toen bekend werd dat Odeh kwam spreken.