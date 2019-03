OM: Geen radicaal motief bij steekpartij Albert Cuypmarkt

Volgens advocatenkantoor Loonstein zou de steekpartij zijn gepleegd door een 'ernstig geradicaliseerd persoon'.



Volgens een woordvoerder van het OM heeft een getuige gemeld dat de dader en de slachtoffers een langlopend conflict zouden hebben. "We sluiten nog niks uit, maar er zijn geen aanwijzingen die naar radicaal motief leiden," aldus de zegsman.



Een van de slachtoffers raakte door de steekwonden zwaargewond. Beiden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



Tweede incident

Het is de tweede keer in korte tijd dat de dader op de markt toeslaat. Vorige week kwam hij ook al in conflict met een ander persoon op de markt. Om wat voor conflict dit gaat, is niet duidelijk. Van dit incident is geen aangifte gedaan, zo meldt de woordvoerder.



De man is voor twee weken in bewaring gesteld. Het OM zal daarna de raadkamer verzoeken de man langer vast te houden.