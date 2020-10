OM en advocaten vrezen tijdsnood in liquidatieproces Eris, tegen motorbende Caloh Wagoh

De zwaarbeveiligde rechtszaal in Justitieel Complex Schiphol, waar de rechtbank donderdag en vrijdag weer zittingen houdt in megazaak Eris. Beeld ANP

De officieren van justitie vroegen in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol donderdagmorgen meer tijd om te reageren op verzoeken die de advocaten zullen indienen.

Ze waarschuwden dat de advocaten er niet in zullen slagen de 250 uur aan opgenomen verhoren van kroongetuige Tony de G. te beluisteren voordat hij vanaf 28 oktober op een groot aantal zittingen zal worden verhoord bij de onderzoeksrechter. Dat moeten ze dan maar doen als de verhoren al lopen.

Advocaat Pieter Hoogendam van de onbetwiste hoofdverdachte Delona R., leider ‘Keylow’ van Caloh Wagoh, herhaalde dat hij nooit op tijd klaar kan zijn met het lezen van ‘een kleine verhuiswagen vol’ met ongeveer 110 dossiermappen met tienduizenden pagina’s aan stukken. “Ik ga het niet redden.”

De zaak blijft maar uitdijen.

Professioneel doodseskader

Donderdag vorderde justitie formeel dat de belangrijkste verdachten ook formeel gevangen worden gezet voor het lidmaatschap van een criminele organisatie, een professioneel doodseskader.

Die bende nam volgens justitie onder leiding van Caloh Wagoh-president Delano R. en zijn helpers zoals Greg R. en Roël T. moordopdrachten aan, na onderhandelingen over de prijs.

De liquidaties werden zeer uitvoerig voorbereid en uitgevoerd met gestolen voertuigen met valse kentekens. De verdachten communiceerden volgens de aanklagers afgeschermd via versleutelde berichten, wisselden informatie uit over de doelwitten, vermoordden die en wisten de sporen.

Hiërarchisch en directief

Delano R. bepaalde welke moordopdrachten werden aangenomen en tegen welke prijs en zette die uit bij zijn moordcommando’s, die hij ‘hiërarchisch en directief’ aanstuurde. Daarbij zette hij ‘behoorlijke druk’ op de uitvoerders, zetten de officieren van justitie uiteen.

Sommige uitvoerders moesten 24 uur per etmaal beschikbaar blijven om te observeren, chaufferen of moorden.

Donderdag dienden de zaken van zeven verdachten weer op een inleidende zitting, vrijdag volgen de andere gedetineerde verdachten. In totaal zijn twintig verdachten gedagvaard in de zaak Eris.

Zinloze exercitie

Die hangt nauw samen met de zaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten, aangezien Taghi en zijn organisatie vele moordopdrachten zouden hebben gegeven aan de leden van Caloh Wagoh en hun entourage.

Het Openbaar Ministerie noemde het alvast ‘een zinloze exercitie’ als de advocaten van de Eris-verdachten kroongetuige Tony de G. uitgebreid over meer willen bevragen dan de vier liquidaties, de criminele organisatie en de beschieting van een woning in Doorn.

‘Brave burger’

Het is geen geheim dat de getuige een ruim crimineel verleden heeft, in het bijzonder in de drugshandel,” zei een van de twee officieren van justitie. “Het gaat er niet om of hij in het verleden een brave burger is geweest of toen altijd de waarheid heeft gesproken, maar om de vraag in hoeverre de verklaringen die hij als kroongetuige heeft afgelegd zich verhouden tot het gevonden bewijs.”

De advocaten zullen Tony de G. óók over tal van andere zaken dan over die in zijn deal met justitie op de grill willen leggen.

Inez Weski, advocaat van Jermaine B. (en Ridouan Taghi): “Ik wil hem ook kunnen bevragen over het standaard liegen waarover ook zijn omgeving spreekt, over zijn enorme gebruik van drugs en drank waarover hij zelf spreekt et cetera.”