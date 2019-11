OM eist zes jaar tegen man die vermomd als agent winkeliers beroofde

Beeld ANP

Croissanterie Jennifer, D’Juice House, het Quentin England Hotel, winkel Holland & Barrett en massagesalon Beijing zijn allemaal slachtoffer geworden van de 34-jarige Amsterdammer en deden aangifte tegen T.

Met politiespullen, waaronder een valse politiebadge, een politiepas en een portofoon-oortje, deed T. zich voor als agent. Vaak met hetzelfde verhaal; hij kwam langs in het kader van politieonderzoek en won het vertrouwen van de winkeliers. Daarna beroofde hij ze van geld uit de kluis en kassa of van spullen als een camera of videorecorder.

‘Jeroen Smit’

T. bekent dat hij de overvallen pleegde en zich daarbij voordeed als agent ‘Jeroen Smit’, de naam die op zijn valse politiepas staat. Maar wanneer de beschuldiging in de rechtbank ter sprake komt dat hij in juni een woning overviel, moet hem iets van het hart. “Tegenover de andere slachtoffers beken ik en wil ik zeggen dat het me spijt. Maar, en ik wil niemand beschuldigen van liegen, dit verhaal klopt gewoon niet.”

Volgens de eigenaar van de woning zou T. hebben aangebeld en deed hij zich wederom voor als agent. De verdachte zou het slachtoffer hebben gewaarschuwd dat hij gevaar liep. Mensen met wapens waren volgens T. naar de man in de woning op zoek. Het slachtoffer liet T. binnen, die hem vervolgens in de boeien deed en 1500 euro en een Rolex horloge van hem stal.

Volgens T. is het anders gegaan en zou er geen sprake zijn van woningoverval. Hij en het slachtoffer kenden elkaar en het was de bedoeling om een overval in scène te zetten. Het plan was bedacht door een gemeenschappelijke kennis. Het slachtoffer zat mogelijk in de drugshandel en er lagen spullen bij hem thuis die T. moest weghalen. Hij zou het slachtoffer geen handboeien hebben omgedaan.

Volgens de officier van justitie strookt het verhaal van T. niet met dat van het slachtoffer, dat bewezen letsel aan zijn handen had van de handboeien. “Er is hier sprake van buitengewoon ernstige feiten. Het lijkt grappig: iemand die zich uitgeeft als agent. Maar dat is het niet. Moet je voorstellen dat je een winkel hebt en er komt iemand binnen die zegt dat er iets ernstigs aan de hand is. Je moet ervan kunnen uitgaan dat iemand ook echt een agent is als hij dat zegt. Het vertrouwen van de slachtoffers in mensen, en dus het vertrouwen in de politie, is nu ernstig geschaad.”

Spijt

In de rechtbank toont het slachtoffer spijt, maar volgens de officier van justitie is dat te laat. T. heeft al een strafblad en staat erom bekend zich vaker als agent voor te doen. “De intentie die hij heeft om mensen te belazeren is buitengewoon kwalijk. Ik denk dat hij niet heeft begrepen dat dit soort dingen niet kunnen.”

De advocaat van de verdachte, Frederieke Dölle, noemt de strafeis disproportioneel. De verklaringen van de woningeigenaar vinden volgens haar geen enkele steun in het dossier. Ook vindt ze dat de officier van justitie rekening hoort te houden met de eerlijkheid van T., die alles bekent afgezien van de woningoverval. Volgens Dölle is er op geen enkele manier sprake van bewijs van geweldpleging.

Het laatste woord is aan de verdachte. “Natuurlijk heb ik spijt, ik ben niet gewetenloos. Maar zes jaar is een hele hoge eis. Het zal m’n leven vernietigen en ik snap dat ik verantwoordelijkheid moet nemen voor wat ik heb gedaan. Maar zes jaar? Dan kan je net zo goed tien jaar geven. En nu word ik veroordeeld voor iets dat ik niet heb gedaan.”

Over veertien dagen is de uitspraak.