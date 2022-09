OM eist vijf jaar cel en tbs voor gewelddadige overval jong gezin in Zuid

De overvallers deden zich voor als pakketbezorgers. Beeld Opsporing Verzocht

Op het moment van de overval waren de vader en moeder en hun acht weken oude baby thuis. Een van de daders deed zich voor als pakketbezorger. Vervolgens drongen twee overvallers met vuurwapens naar binnen, scheidden de ouders van het kind, mishandelden de vader en omwikkelden het hoofd van de vrouw met tape. Na een halfuur verliet het tweetal de woning met een aantal waardevolle sieraden, designertassen en een Rolex. Ze lieten de man en vrouw vastgebonden en opgesloten achter in de badkamer.

Het stel verkeerde tijdens de overval in doodsangst. “Ze zetten een geweer tegen mijn vrouw aan en ik word door de woonkamer gesleurd,” zei de man eerder bij Opsporing Verzocht. Zijn echtgenote smeekte naar eigen zeggen of zij tijdens de overval de baby bij zich mocht houden. “Dat was kansloos,” verzuchtte ze. “Het is verschrikkelijk dat je als ouder wordt gescheiden van je kind,” voegde haar man daaraan toe.

Derde verdachte

De 20-jarige man die terechtstaat wordt ervan verdacht daadwerkelijk de woning te hebben overvallen, samen met een nog niet opgespoorde derde verdachte. De 25-jarige man die voor de rechter staat, wordt verdacht van medeplichtigheid: hij zou met zijn auto de overvallers hebben gebracht en gehaald, aldus het OM. Het kan volgens de officier van justitie bijna niet anders dan dat de chauffeur op de hoogte was van de overval.

In het huis werd DNA van de 20-jarige verdachte gevonden, de auto van de andere verdachte voldoet aan een beschrijving van een getuige, meldt het OM. De twee worden daarnaast van meer strafbare feiten verdacht. “De 20-jarige verdachte van een geweldsdelict en de 25-jarige verdachte van diefstal met geweld en cocaïnebezit.”