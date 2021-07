OM eist veertien jaar cel in zaak waar Peter R. de Vries over sprak

Rechtbanktekening van verdachte Abdallah M. in de rechtbank Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

Het OM sprak van een ‘calculerende’ verdachte die met ‘ellenlange zinnen’ spreekt en vragen ‘vakkundig’ ontwijkt.

De samenleving is volgens het OM geschokt. Het veertien maanden oude dochtertje van Ahmed zat achterin de auto toen haar vader werd doodgeschoten.

Dinsdag begon de inhoudelijke behandeling van de zaak. De vraag die in de lucht hing: was het zelfmoord, zoals de verdachte het wilde laten lijken, of doodslag? Ahmed bleek op 2,5 centimeter afstand vanuit de bijrijdersstoel te zijn doodgeschoten. Het ‘meest aannemelijke scenario’ is volgens het NFI dat de dader het wapen daarna in Ahmeds handen heeft gedrukt. Het OM sloot zelfmoord uit.

‘Er zit een kind achterin’

Op 1 oktober 2019 om 17.15 uur trof een toevallige passant de 34-jarige Seif Ahmed bebloed in een auto aan op een afgelegen parkeerplaats bij Tuinpark Nieuw Vredelust op de Buitensingel in Duivendrecht. Hij belde 112. Op de geluidsband van het 112-gesprek is te horen dat hij ontsteld roept: ‘Er zit een kind achterin.’

Hulpverleners probeerden Ahmed nog te reanimeren, maar die overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Ahmed had een pistool in de hand.

Op een geluidsbandje van Ahmeds telefoon is te horen dat M. enkele minuten na het geweldsincident naar Ahmed belde: ‘Maak je niet druk. Inshallah. Dat huis ga je krijgen. Wees niet gestresst. Als je in het ziekenhuis bent, bel me.’

Ahmed was die dag op bezoek geweest in het OLVG in West om zijn zoontje te bezoeken, die een paar dagen voor een behandeling was opgenomen. Rond 14.00 uur loste zijn vrouw hem af en ging Ahmed met zijn dochtertje naar een afspraak met een vriend. Vermoedelijk wilde hij met M. zijn financiën bespreken.

‘Ruim een ton’

Na een kort praatje stapten de mannen ieder in hun eigen auto en reden naar de afgelegen parkeerplaats in Duivendrecht. Ahmeds echtgenote, die samen met Ahmeds moeder op de zitting aanwezig was, verklaarde dat haar man ‘ruim een ton’ aan geld had gegeven aan Abdallah.

Ahmeds moeder had die middag met haar zoon gebeld. Hij was op dat moment met M. in de auto. Ze vond dat hij angstig klonk. “Hij had geld in bewaring gegeven bij M. en wilde het geld terug van hem,” verklaarde Ahmeds moeder.

Ahmed vroeg zijn geld steeds terug, maar M. zou steeds ‘volgende week’ hebben gezegd. Ahmed werkte hard in zijn kapperszaak in West – zes dagen in de week – en had spaarzaam geleefd. Hij had veel geld gespaard om een huis te kopen. De familie denkt dat M. op Ahmeds geld uit was en dat hij het incident als zelfmoord wilde doen voorkomen.

Proefschieten

M. ontkent dat hij Ahmed om het leven heeft gebracht. “We waren als broers. Hij was een goede vriend,” zegt M. “Seif vroeg me eerder of ik aan een wapen kon komen. Hij had het wapen nodig voor beveiliging, zei hij. We gingen een paar keer proefschieten.”

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de telefoons, vuurwapens, auto’s en het plaats delict. Er zijn getuigen gehoord en er is dna-onderzoek gedaan. Op het wapen werd dna aangetroffen van M. en niet van Ahmed. “Maar het wapen zat toch in zijn hand,” zei M.

Volgens Ahmeds vrouw had haar man absoluut geen vuurwapen. Ze achtte hem niet in staat zichzelf van het leven te beroven.

Bestanden gewist

M. werd twee uur na het geweldsincident gebeld door de politie. Van zijn telefoon werden kort daarop grote bestanden – enkele honderden foto’s en video- en audiobestanden – verwijderd. “Ik heb geen bestanden gewist,” zei M. “Mijn telefoon doet dat automatisch.”

“U heeft veel verklaard. Hele boekwerken zijn het geworden. Wat me opvalt, is dat uw verklaringen gaandeweg veranderen,” zei de rechter tegen M. die in het verleden werkzaam was voor Cordaan en met verstandelijk gehandicapten werkte. Volgens M.’s vriendin zou hij altijd krap bij kas zitten. Soms leende hij geld bij Ahmed maar zei dat altijd te hebben terugbetaald. “Maar mijn leven is nu kapotgegaan.”

De officier stelde dat geld het motief voor M. was om Ahmed om het leven te brengen. “Seif keek op tegen M. Zag hem als zijn broeder. M. regelde alles, loste conflicten op. Seif vertrouwde hem en gaf hem zijn geld voor de aankoop van een pand voor een eigen kapperszaak. Maar het kwam niet tot een aankoop. M. gebruikte het geld voor zichzelf en gaf het niet terug, terwijl Seif er steeds om vroeg,” aldus het OM. Het geld is niet meer boven water gekomen.

Volgens het OM zijn er nog veel vragen die onbeantwoord blijven. “Zelfmoord, zo werd het mij geschetst. Maar op de achterbank zat een klein meisje, niet passend bij zelfmoord. Suïcide is uitgesloten, verklaarde de familie. Het lijvige dossier leidt van een zelfverkozen dood naar een misdrijf.”

M., die anderhalve maand na het geweldsincident werd aangehouden, is een man van ‘ellenlange zinnen’, aldus de officier: “Hij is in staat met veel woorden geen antwoord te geven op vragen. Hij is spraakzaam, kan snel denken en schakelen en ontwijkt vragen. Het incident heeft niet plaatsgevonden zoals hij het schetste.”

Ahmeds twee kinderen en zijn Poolse weduwe vragen smartengeld van elk 30.000 euro. “De kinderen missen hun vader. Ze zijn angstig en zullen met vragen zitten over hun Egyptische afkomst en over wat er is gebeurd,” aldus hun advocaat Richard Korver.