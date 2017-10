OM eist twee jaar cel tegen rector 4e Gymnasium om kinderporno

Volgens justitie maakte V. in de gangen en klaslokalen van de school stiekem filmopnames en foto's van leerlingen. Die beelden zou hij thuis op bestaande kinderporno hebben gemonteerd. In totaal zou hij zo'n 300 van dit soort foto's hebben gemaakt.



V. zou daarnaast negen jaar lang stelselmatig beelden binnen hebben gehaald van internet. Bij een huiszoeking werden bijna 20.000 foto's en ruim 6000 video's gevonden, al gaat justitie uit van een veelvoud daarvan.



De ontdekking van de kinderporno leidde in 2015 tot V.'s vertrek bij het 4e Gymnasium. De school en een aantal leerlingen eisen inmiddels ook een schadevergoeding van hun oud-rector.



De advocaat van V., Bart Swier, bestrijdt dat er bij de gefotoshopte beelden sprake is van kinderporno. Volgens hem zijn de beelden zo nep - "soms had een lichaam drie armen" - dat het bezit hiervan niet strafbaar kan zijn.



De politie kwam V. op het spoor in december 2014 dankzij informatie uit Zwitserland. In de Zwitserse systemen dook de naam 'Tommy' op, die geregeld kinderporno verstuurde. Het ip-adres van deze 'Tommy' leidde naar het huis van V.



Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de oud-rector verminderd toerekeningsvatbaar is, al moet nog blijken waardoor dat komt. Tijdens de inval in zijn huis zou V. hebben gezegd dat hij "volledig ontspoord" was.



De rechtbank doet op 22 november uitspraak.



