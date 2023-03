OM eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor steken neef, advocaat bepleit vrijspraak

Quincy Promes bij Spartak Moscow waar hij sinds 2021 speelt. Beeld Offside via Getty Images

De advocaat van Quincy Promes heeft vrijdag in de rechtbank in Amsterdam gepleit voor vrijspraak. ‘Mijn cliënt wenst graag zijn naam te zuiveren’, begon raadsman Robert Malewicz zijn pleidooi. Promes heeft contractuele verplichtingen voor de Russische club Spartak Moskou. Hij is niet bij de strafzaak aanwezig en kan zich volgens zijn advocaat geen arrestatie in Nederland veroorloven.

Justitie acht poging moord of poging doodslag niet bewezen. Promes zou tijdens en na de steekpartij weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden, maar er zou uit zijn handelingen onvoldoende gebleken zijn dat hij dat echt wilde. En ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden. Hij raakte hem in zijn been.

Zware mishandeling acht de officier van justitie wel bewezen. “Hij verkeerde in een woeste toestand en stak met grote kracht.” Anderen moesten er tussen springen om erger te voorkomen. De officier van justitie rekent het Promes zwaar aan dat hij vindt dat zijn neef ‘zijn verdiende loon heeft gekregen’. “Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen omdat hij als profvoetballer een voorbeeldfunctie vervult,” zei de aanklager verder.

Justitie voert volgens Malewicz onterecht afgetapte telefoongesprekken op als bewijs in de strafzaak, omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een ander onderzoek. Dat gaat over zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel, die Promes overigens ook ontkent.

In een afgeluisterd gesprek met zijn tante zou Promes hebben gezegd dat hij ‘de eer had hersteld’. Maar de afgetapte telefoongesprekken waar justitie uit citeert, kunnen volgens Malewicz niet als bewijs worden opgevoerd. Die gesprekken zijn opgenomen na een nacht waarbij Promes veel pure Hennessy dronk en schaart de advocaat onder grootspraak en stoerdoenerij.

Mocht de rechtbank Promes schuldig bevinden aan het steekincident, dan wil Malewicz dat dit als zware mishandeling wordt beschouwd en niet als poging tot moord of doodslag. “Het gaat dan om het verwonden van de knie met een scherp voorwerp, dat zijn de feiten en zo simpel is het”, aldus de advocaat.

Ook pleitte Malewicz dat de strafeis van twee jaar te hoog is als Promes het steekincident wordt aangerekend. Om dit kracht bij te zetten haalde hij vergelijkbare zaken aan waar veelal taakstraffen werden geëist.

PTSS

De 31-jarige profvoetballer zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef Esajas in zijn knie hebben gestoken. Daarbij liep het slachtoffer ernstig letsel op. Hij lijdt nu aan een posttraumatische stressstoornis, zei zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. “Hij zit vaak apathisch voor zich uit te kijken,” aldus Moszkowicz.

Volgens Moszkowicz leefde Promes als profvoetballer en international de ‘droom van veel jongetjes’ totdat hij zijn neef stak. “Hoogmoed komt voor de val en de val is gaande,” zei de advocaat van het slachtoffer toen hij de vordering benadeelde partij mocht toelichten. Die ging overigens alleen over immateriële schade, materiële schade wordt in deze zitting niet besproken.

Esajas liep bij de steekpartij een enorme wond in zijn knie op. Promes zou in afgetapte telefoongesprekken hebben laten blijken dat ‘zijn neef nog geluk heeft gehad en dat hij hem in zijn nek wilde raken’. Promes was boos omdat Esajas in 2016 een ketting van 3000 euro van een tante zou hebben gestolen en ook op het feest een ketting van iemands nek zou hebben gerukt.

De familieruzie over de al dan niet gestolen ketting was nooit echt uitgesproken en escaleerde op die avond in Abcoude. Promes zou volgens getuigen ook behoorlijk dronken zijn geweest. Esajas viel, Promes maakte stekende bewegingen, Esajas schopte van zich af en merkte na de worsteling dat hij niet goed meer kon staan. De families probeerden het onderling op te lossen, maar Esajas deed vier maanden later toch aangifte.

Rusland

Promes werd op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Na twee nachten in een politiecel en een verhoor mocht hij van de officier van justitie weer naar huis. Hij speelde op dat moment voor Ajax. Begin 2021 jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou, waar hij nog steeds voetbalt. Eerder werd al bekend dat hij de strafzaak niet zou bijwonen.

Esajas’ zus maakte van het spreekrecht gebruik. Ze sprak richting Promes: “Je hebt schijt aan je familie, je laat je ouders zelfs voor je liegen.” Esajas zou kunnen lopen maar ‘niet meer rennen, zelfs z’n veters niet meer strikken’. “Jouw geweten zal met jou dealen, ik wens je veel succes in Rusland.”

Volgens zijn advocaat Robert Malewicz is Promes in Moskou gebleven wegens contractuele verplichtingen aan zijn werkgever. Promes loopt volgens Malewicz het risico in Nederland te worden aangehouden, omdat het Openbaar Ministerie hem in een andere zaak wil horen. “Hij had hier willen zijn, maar hij heeft nu een keus moeten maken en daarom is hij er niet,” aldus de raadsman.

Het slachtoffer vordert in de strafzaak een schadevergoeding van 30.000 euro aan immateriële schade. Het OM adviseert de rechtbank niet meer dan 11.000 euro te vergoeden. De materiële schade wil de neef verhalen in een civiele procedure. Daar gaat het om een bedrag van meer dan een miljoen euro, bleek op de zitting.

De rechtbank doet op 17 maart uitspraak.

