OM eist tot zeven jaar en tbs tegen ‘Rolexbende’

Rechtbanktekening van de vermeende leden van de Rolex-bende tijdens een inleidende zitting. Beeld ANP

Een vierde verdachte hoort, vanwege het feit dat hij onder hetjeugdstrafrecht valt, begin november zijn eis.

De Rolex-bende, volgens het OM ‘het gesprek van de dag in 2018’, zou dagenlang rond hebben gereden op zoek naar bezitters van Rolexhorloges. Het viertal wordt ervan verdacht een aantal slachtoffers met geweld te hebben beroofd van de uurwerken.

Onder meer BN’ers en voetballers van Ajax waren potentiële doelwitten, zo blijkt uit het strafdossier. “Zij werden specifiek uitgekozen op hun bekendheid en bezittingen,” benadrukt het OM vrijdag tijdens de zitting. Uit afgeluisterde gesprekken kwamen onder meer voetballers Dusan Tadic, Siem de Jong en Steven Bergwijn voorbij.

Geen volledig herstel

Een van de slachtoffers is René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam. Hij werd in februari vorig jaar op de Apollolaan aangevallen, tegen de grond gewerkt en beroofd van zijn horloge. De ondernemer brak daarbij zijn voorhoofd, gehemelte, neus, jukbeen en oogkas. Volgens het OM heeft hij ‘nog altijd geen zicht op volledig herstel’.

Ook Estelle Cruijff behoort tot de slachtoffers van de vermoedelijke bende. Zij werd eind 2018 in de Vossiusstraat aangevallen, geschopt, geslagen en beroofd. Toen zij met haar hoofd tegen de grond werd gehouden ‘dacht ze dat ze zou stikken’, aldus de officier van justitie.

De verdachten (in de leeftijd van 17 tot 29 jaar) hebben tijdens een eerdere zitting gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Ze stelden ‘niet per se’ op zoek te zijn naar Rolexen. “We zochten gewoon snel geld,” aldus een van hen. “Een paar duizend euro. Door misdrijven te plegen. We zijn niet gaan picknicken of daten.”

Gordon

Een Rolex is een geliefde roversbuit. Zaterdagnacht werd ook zanger en televisiepresentator Gordon beroofd van dit horloge. Twee belagers drongen zijn appartement in Zuid binnen, zo vertelde hij aan De Telegraaf. Daar zou de zanger zijn vastgebonden en bedreigd.

De overvallers namen naast het horloge ook andere kostbare sieraden mee, plus een aantal bankpassen. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de overval op Gordon verband houdt met de Rolex-bende, aangezien de verdachten van de bende gedurende het voorval al vast zaten.