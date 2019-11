OM eist tot acht jaar cel tegen plofkrakers

Plofkraak in Duitsland in de stad Meppen in 2016. Hier worden de mannen niet van verdacht. Beeld EPA

“Steeds is bij plofkraken sprake van grof geweld, enorme schade aan de omgeving en gevaar voor buren,” zei officier van justitie Jolien Ang dinsdag in de Amsterdamse rechtbank. “Er zijn zelfs mensen die niet meer in de buurt willen wonen van een bank of geldautomaat.”

Omar E. (29), Hasan K. (35) en Mohamed C. (30) zouden in februari 2017 eerst 118.000 euro hebben buitgemaakt uit een met gas opgeblazen geldautomaat in Neukirchen-Vluyn, tussen Duisburg en Venlo in Noordrijn-Westfalen.

Twee weken later zouden ze in Aachen-Simmerath weer een geldautomaat van de Commerzbank hebben opgeblazen. Daar richtte de explosie ook grote schade aan, maar maakten de plofkrakers geen buit omdat de kluis in de geldautomaat niet open ging.

Officier Ang ziet volop bewijs dat de drie verdachten de autodiefstallen en plofkraken pleegden. Omar E. en Hasan K. moeten van Ang acht jaar cel krijgen, Mohamed C. vier jaar.

Beschieting

Tegen de beruchte Omar E. uit de Diamantbuurt, ‘Centjes’, liep al een onderzoek omdat hij meermaals op coffeeshop The Power in de Amsterdamse Sarphatistraat zou hebben geschoten. Hij werd afgeluisterd. Hij belde met Hasan K. onder meer over de van een particulier in Amsterdam gestolen BMW die was verdwenen uit een Duitse garagebox, waar ze die na de eerste plofkraak hadden achtergelaten.

De politie had die in beslaggenomen en in de achterbak twee gasflessen en geldcassettes gevonden.

Met een Kia Rio die de vriendin van Omar E. had gehuurd van autoverhuurbedrijf Diks in de Van Ostadestraat in De Pijp waren de drie in Duitsland vlak bij relevante plekken geweest. E.’s mobieltje bewoog rond de plofkraken heen en weer naar de Duitse plaatsen waar de plofkraken plaatsvonden.

Agenten herkenden de verdachten ook op camerabeelden en een flitsfoto na een snelheidsovertreding in Duitsland in de nacht van een van de plofkraken. Bij de drie verdachten werden volop spullen aangetroffen die van nut zijn bij plofkraken en professionele autodiefstallen.

Witwassen

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten behalve de plofkraken ook het witwassen van geldbedragen, auto’s, motoren, sieraden, horloges en merkkleding. Aangezien ze geregeld gezamenlijk optrokken, ook bij verkenningen, ziet officier Ang voldoende bewijs dat ze (met enkele anderen) een professionele bende vormden.

Alle verdachten hebben een strafblad. Bij Omar E. betreft het 19 pagina’s, bij Hasan K. 14 pagina’s en bij Mohamed C. 9 pagina’s.

Omar E. was de afgelopen jaren doelwit van zeker twee moordaanslagen, die hij met geluk overleefde. Hij is met een lange reeks geweldsmisdrijven in verband gebracht – al werd hij niet voor alle zaken berecht.

De advocaten houden dinsdagmiddag hun pleidooien.