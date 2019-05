OM eist tot 7 jaar cel tegen verdachten Panorama-aanslag

Kogelgaten in een raam van een kantoorpand dat is beschoten met een antitankwapen. Beeld ANP

Volgens de aanklager is Richard Z. (42) uit Woerden de coördinator geweest van de beschieting van het kantoorpand aan de Teleportboulevard in Amsterdam-Sloterdijk. Als het aan de officier van justitie ligt, moet hij zeven jaar de gevangenis in.

Tegen John P. (46) uit Spijkenisse en Rotterdammer Mike van den B. (26) is zes jaar celstraf geëist. Het OM houdt hen verantwoordelijk voor de uitvoer van de aanslag. De drie verdachten zijn lid van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.

Rotterdammer Mike van den B. (26) vertelde dat hij erbij was toen het pand op 21 juni vorig jaar werd beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen doden of gewonden, maar de schade aan het gebouw was groot.

Van den B. zei dat hij niet wist dat dit zou gebeuren en betuigde spijt dat hij als chauffeur dienst deed als en daarbij zijn eigen auto gebruikte. Van den B. legde zijn verklaring af op de eerste zittingsdag van het proces bij de rechtbank in Amsterdam. Hij kwam daarmee terug op eerdere verklaringen waarin hij zijn betrokkenheid ontkende.

Mond houden

Volgens Van den B. kreeg hij het verzoek om op 21 juni zowel overdag, als ’s avonds iemand af te zetten bij de Teleportboulevard. Volgens hem was dit niet dezelfde persoon. Hij zei dat er de tweede keer iets waarvan hij niet wist wat het was in zijn kofferbak werd gelegd. Later zou hij een lang voorwerp hebben gezien. “Toen ik vroeg wat erin zat, werd gezegd dat dat mijn zaak niet was.”

Nadat hij een harde klap had gehoord, rende Van den B. naar eigen zeggen naar zijn auto. “Ik vroeg wat er aan de hand was, maar ik moest mijn mond erover houden,” aldus de verdachte. “Ik vind het – als het voor Panorama was – echt belachelijk, want ik ben van mening dat journalisten gewoon hun werk moeten kunnen doen.”

Aanval op de persvrijheid

Het OM kwalificeerde de aanslag vorig jaar als ‘een aanval op de persvrijheid’. Justitie heeft Caloh Wagoh in diverse onderzoeken in het vizier wegens betrokkenheid bij zware misdaad. In november vond er een grootscheepse politieactie plaats tegen de club waarbij, verspreid over het land, op meer dan veertig locaties invallen werden gedaan.

Panorama schrijft geregeld over misdaad, ook over de vetes die verschillende misdaadgroeperingen uitvechten. In het criminele milieu werd verbolgen gereageerd op publicaties over de Amsterdams-Utrechtse onderwereld.

Nog geen week na de beschieting van het Panorama-redactiepand, werd het gebouw van De Telegraaf ook doelwit van een aanslag. Met een bestelbusje reed een man ’s nachts twee keer in op de glazen pui en stak daarna het busje in brand.