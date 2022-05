OM eist tot 30 maanden cel tegen Amsterdammers voor ‘tikkiefraude’ en diefstal

De Amsterdammers verstuurden een link die leek op die van de betaalapp Tikkie. Beeld ANP

De politie onderzocht de Marktplaatsaccount van een 22-jarige Amsterdammer, omdat hij gestolen telefoons aan zou bieden. Via die account vonden ze meerdere andere accounts, waarmee hij en twee twintigjarige verdachten geld aftroggelden van verkopers op Marktplaats.

Een van de manieren waarop zij te werk gingen, was het versturen van een link die leek op die van de betaalapp Tikkie. Daar werd een klein bedrag gevraagd, zogenaamd om de bankrekeninggegevens van de verkoper te bevestigen. Die link bleek dan een phishinglink, waarmee de slachtoffers hun bankgegevens prijsgaven en de verdachten grote geldbedragen konden stelen.

‘Geoliede machine’ tikkiefraude

Volgens het Openbaar Ministerie vormde het drietal ‘een geoliede machine van criminele fraudeplegers’. De 22-jarige verdachte en een 20-jarige medeverdachte zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het stelen van geld en phishing. Het OM eist tegen hen respectievelijk 30 en 18 maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen de derde verdachte (20) eist het OM zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Justitie rekent het de verdachten extra aan dat ze het vertrouwen van mensen hebben geschaad in de digitale verkoop via Marktplaats. We kunnen niet meer zonder het digitale handels- en betalingsverkeer, zegt de officier van justitie. “In coronatijden was er vrijwel geen andere manier om zaken te doen. Verdachten hebben daar grof misbruik van gemaakt.”

De 22-jarige Amsterdammer wordt daarnaast nog verdacht van het verduisteren van dure skateboards en het verkopen van mobiele telefoons waarvan hij geweten zou moeten hebben dat ze gestolen waren.

De uitspraak van de rechtbank volgt op 11 juli.

