OM eist tot 30 jaar voor ‘afschuwelijke’ liquidatie Rachid Kotar en poging moord op zoontje (5)

Politie doet onderzoek op de Escapade, na de liquidatie van Kotar. Beeld ANP

De twee officieren van justitie spreken van een gezamenlijk minutieus voorbereide en uitgevoerde liquidatie ‘waarbij in het bijzonder de aanwezigheid van de kleine jongen de moord zo afschuwelijk maakt’. Kotar en zijn zoontje kwamen die namiddag van de zwemles in Health City, aan de Escapade.

‘Zien zoontje, maar stormen op doel af’

“De twee schutters zien dat Kotar met zijn zoontje naar buiten komt, maar stormen zonder een moment van twijfel op hun doel af,” zei een van de aanklagers dinsdag in het requisitoir. “Het doel was heilig, de gevolgen waren kennelijk volstrekt niet relevant. Ze vuurden van achteren meerdere kogels op Kotar af.”

De officieren spreken van een ‘beangstigend en verontrustend schoolvoorbeeld van verhardende en nietsontziende zware criminaliteit’ dat ‘onmenselijk leed met zich meebrengt’. De verdachten ‘handelden puur uit financieel motief’.

Zes van de zeker elf afgevuurde kogels werden het slachtoffer fataal. Hij stierf ter plekke. Op camerabeelden is te zien hoe het zoontje van de achterbank stapt, over het lichaam van zijn stervende vader. Hij kijkt nog even om en rent in paniek terug naar de sportschool.

De officier: “Het mag een wonder genoemd worden dat het zoontje niet door de kogels is geraakt.” Een kogel sloeg in vlak bij de plek waar hij tijdens het schieten zat.

Het wapen van een van de twee beoogde schutters weigerde, volgens justitie dat van Jonathan C., waarna die de zwaargewonde Kotar met twee handen met dat wapen ‘keihard’ de schedel insloeg. De aanklager: “Er zijn letterlijk geen woorden voor hoe afschuwelijk dit is.”

Overvloedig bewijs

De officieren van justitie zien overvloedig bewijs dat Jurviën M. degene was die Kotar heeft doodgeschoten met de kogelregen die het zoontje maar net miste.

Dat bewijs bestaat uit dna op handschoenen en kleding, onder meer achtergelaten bij de Volkswagen Transporter die kort na de liquidatie in brand werd gestoken op de Buitensingel in Amsterdam. Ook telefoongegevens en reisbewegingen bij Health City en in onder meer Holendrecht, Ganzenhoef en op station Bijlmer (steeds in Amsterdam-Zuidoost) van verdachten passen volgens de aanklagers naadloos bij hun bewegingen naar en van de moordplek. Jonathan M. draagt op camerabeelden volgens justitie bovendien exact dezelfde North Face-jas als de schutter droeg wiens wapen uiteindelijk weigerde.

Jonathan C. en Jurviën M. hadden volgens de officieren kort voor de liquidatie op station Wibautstraat in Amsterdam-Oost nog een ontmoeting met vermoed moordmakelaar Jomairo D., die ook in andere dossiers prominent figureert als degene die plannen voor onderwereldmoorden aanstuurt.

‘Laatst money gemaakt’

Jonathan C. zou in een afgeluisterd gesprek na de liquidatie hebben gezegd dat hij ‘laatst money (had) gemaakt’.

Van Jurviën M. is weliswaar geen dna gevonden, en bewijs zoals getuigenverklaringen ontbreekt eveneens, maar zijn telefoongegevens en reisbewegingen op relevante momenten, zijn signalement en het uiterlijk van zijn schoenen leveren volgens de aanklagers ‘geen andere conclusie op’ dan dat híj de schutter was, die ook op belangrijke momenten bij andere verdachten was.

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Rachid Kotar zijn zoontje op 11 december eerst naar judo bracht in Health City. Een man in spijkerbroek en zwarte jas, met een capuchon over zijn hoofd, kruipt vervolgens meermaals vlak bij het rechter achterwiel onder Kotars gepantserde BMW – naar de overtuiging van de officieren om een al op 6 december bij Kotars huis door hem geplaatst peilbaken te vervangen waarvan de batterij wellicht leeg was.

Zij zien volop bewijs dat Saiffeddine M. de ‘spotter’ op die beelden is. Hij was op 11 oktober 2017 ook al betrokken bij de verijdelde poging om crimineel Benaouf A. met een gekaapte helikopter van de binnenplaats van de gevangenis van Roermond te takelen.

Hij zou op zijn motorscooter zijn gearriveerd en rijst in onderschepte berichten als ‘expert in bakens’. Op beelden van 12 december is weer een sterk gelijkende figuur te zien, volgens justitie is dat Saiffeddine M., die het baken weghaalt.

Chauffeur al veroordeeld

De toen 17-jarige Rucheno J. uit Amsterdam kreeg van de rechtbank in november al 12 jaar cel voor het besturen van de vluchtbus bij de liquidatie van Kotar, het mede observeren van het doelwit voorafgaand aan de liquidatie en het in brand steken van de vluchtbus, waarbij hij brandwonden opliep, zoals hij ook had bekend.

De rechtbank doet op 25 juli uitspraak.