OM eist tot 18 jaar cel tegen verdachten van flatbrand Diemen

Dat bleek vrijdag tijdens de strafzaak tegen het drietal voor de rechtbank in Amsterdam.



De nabestaanden van de 27-jarige David Swart, die bij de brand om het leven kwam en drie slachtoffers, waaronder een vriendin van Swart, eisen bij elkaar honderdduizenden euro's van de drie verdachten.



Een van hen ondervindt als gevolg van een hersenbeschadiging blijvende geheugenproblemen, de ander is een groot deel van haar gezichtsvermogen kwijt. Een andere bewoner kwam er fysiek ongeschonden vanaf, maar kampt met ernstige depressies, aldus zijn verklaring.



Namens het slachtoffer dat met ernstige geheugenproblemen kampt, diende advocaat Richard Korver een schadeclaim in van totaal ruim 634.000 euro. De nabestaanden van David Swart claimden ruim 40.000 euro. In totaal raakten vijf bewoners bij de flatbrand gewond.



Verzekeringsgeld

De verdachten verklaarden eerder vrijdagochtend voor de rechtbank dat de brand in de studentenflat was gesticht om verzekeringsgeld te kunnen opstrijken.



"Ik heb gewoon de deur geforceerd," zei Gilermo I (25). Hij staat samen met zijn 24-jarige zus en Rachied V. terecht voor de brand in de studentenflat aan de Rode Kruislaan. De man wilde enkel over zijn eigen aandeel spreken. Vragen over andere betrokken werden steevast beantwoord met: "Ik praat alleen over mezelf."



De brand die in de nacht van 18 op 19 juli 2017 ontstond is 'gewoon gesticht', zei I. "Met een lucifertje. Een barbequelucifer. En ik heb wat benzine op de gang gegooid." Volgens het politierapport lag er ook benzine in de slaapkamer. "Zou kunnen. Ik weet het niet meer."



Schulden

Volgens zijn zus, Simona, kwam het idee om brand te stichten in haar woning van haar ex-schoonzus. "Ik zat in de auto met mijn broer en die begon erover. Hij zei dat de moeder van zijn kinderen het vaker had gedaan: brand stichten om verzekeringsgeld op te strijken. Ik had schulden."



De brand in de benedenwoning werd de 27-jarige David Swart fataal. Vijf anderen raakten gewond. Van een slachtoffer is bekend dat ze ernstig oogletsel heeft opgelopen. Ze heeft aan haar linkeroog nog slechts tien procent zicht en aan haar rechteroog nog maar zeven procent. Na de brand kon ze nog maar tot twee meter voor zich uit kijken.



Sieraden

Hoewel Simona I. zag dat de brand uit de hand was gelopen, deed ze dezelfde dag nog aangifte op het politiebureau. "Dat was van tevoren afgesproken."



Kort daarna diende de vrouw een schadeclaim van 74.624 euro in bij haar verzekeringsmaatschappij. Volgens haar lag er 15.000 euro in haar huis - gewonnen in het Casino en opgespaard - en voor 9.500 euro aan gouden sieraden. In de woning waren ook bewust spullen van de ex-schoonzus gestald.



"Zo zou ik meer geld kunnen krijgen," verklaarde Simona I. in een volle rechtszaal. De buit zou verdeeld worden onder zowel haar ex-schoonzus als haar broer en zijzelf.



De derde verdachte, Rachied V. (27), verklaarde vrijdagochtend dat hij niets met de brand te maken heeft. Hoewel hij verwondingen heeft opgelopen die vergelijkbaar zij met die van Gilermo I., weigerde de 27-jarige vragen te beantwoorden. "Ik beroep me op mijn zwijgrecht."



Explosie

Op bewakingsbeelden die eerder werden getoond op Opsporing Verzocht is te zien hoe de daders in de nacht van 18 op 19 juli rond half vier 's nachts het gebouw aan de Rode Kruislaan binnenliepen. Kort nadat zij een woning op de begane grond betraden, volgde er een explosie en ontstond een grote rookwalm.