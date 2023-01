OM eist tbs na dood zorgverlener – ‘ik kan niet geloven dat ik het heb gedaan’

Beeld ANP

De 65-jarige Joost Heinen, de vervanger van D.’s vaste begeleider, kwam op maandagmiddag 9 mei 2022 de woning van D. helpen opruimen. Die middag zag D.’s buurman Heinen even na half vier bloedend in de tuin van D. aan de Hoofdweg zitten. D. zat in zijn scootmobiel op enkele meters afstand van hem en belde, evenals zijn buurman, 112. Heinen werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie trof in de hal een plas bloed aan en bloedspetters op kleding en in de rest van de woning. In de woning lagen gevallen flessen, gesneuvelde glazen, een kapot wasrek en een fles wodka die onder het bloed zat. Volgens forensisch onderzoekers had er in de woning een worsteling plaatsgevonden.

D. had het bloed geprobeerd weg te vegen met handdoeken. In de badkamer hing een chloorlucht. Zelf had hij inmiddels schone kleren aangetrokken.

Zes dagen na het incident overleed Heinen, die al twintig jaar als hulpverlener bij HVO-Querido werkte, in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

‘Ik heb 112 gebeld’

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. D. zei op de zitting zich niets meer te kunnen herinneren van het voorval.

Hij vertelde dat hij die middag een insult (epileptische aanval) had. Toen hij weer helder was en Heinen bloedend in zijn tuin zag zitten, schrok hij. “Ik raakte in paniek toen ik hem zag. Hij zat helemaal onder het bloed. Het was een lieve man. Ik heb toen 112 gebeld,” zei D. die in een rolstoel de zitting bijwoonde. Hij werd diezelfde dag aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat Heinen meerdere malen keihard op zijn hoofd is geslagen en dat er bloedsporen met zijn DNA op onder meer D.’s boxershort zaten. Toen D. hoorde dat hij verdacht wordt van doodslag van Heinen, zei hij: “Doodslag? Hij was een lieve gozer met wie ik geen problemen had. Ik kan het niet geloven dat ik het heb gedaan.”

Zijn moeder was twee maanden voor het incident overleden. D.: “Dat gaf me stress en stress zorgt voor insults. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurd is.”

D., die is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, blijkt zich eerder tijdens een insult agressief te hebben gedragen. Hij heeft een keer zijn ex-vrouw gebeten en in 2021 heeft hij een psychiater aangevallen waarbij hij schreeuwde om Allah en zijn moeder. Vier ingeschakelde politieagenten moesten hem toen in bedwang houden.

Pieter Baancentrum vindt tbs niet nodig

Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum is D. volledig ontoerekeningsvatbaar vanwege zijn agressieve gedrag bij een epileptische aanval (en niet vanwege zijn persoonlijkheidsproblemen). Agressief gedrag en geheugenverlies komen voor bij dergelijke insults, zeggen zij.

“Er is wel gevaar op herhaling maar daar is een somatische behandeling voor nodig en geen tbs. Tussen de aanvallen door is hij een normale man,” aldus de neuroloog en psychiater van het Pieter Baan Centrum. De psychiater heeft er vertrouwen in dat D., die niet altijd even trouw zijn medicijnen innam, voortaan zijn medicatie blijft gebruiken.

Het OM vindt dat D. echter niet zomaar kan terugkeren in de maatschappij en eist toch tbs. “De kans op recidive is enorm. Een inloophuis geeft hem vast stress. Dan is het wachten op een nieuwe aanval.”

D., die een paar jaar cliënt is bij HVO-Querido en met persoonlijkheidsproblemen kampt, heeft van jongs af aan angstaanvallen en sinds zijn dertiende epilepsie. Hij was enige tijd dakloos en had alcoholproblemen. In zijn woning stonden veel flessen sterke drank. Volgens D. waren die flessen ‘voor de sier of voor vrienden’. Hij zei te zijn gestopt met drinken.

‘We zullen nooit weten wat er is gebeurd’

De nabestaandenvan Heinen hebben het gevoel dat ze in een verkeerde film zitten, zei advocaat Richard Bouwman in de slachtofferverklaring van de nabestaanden. “Joost is zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij niet meer kon weglopen. Er zijn geen getuigen. Verdachte zegt zich niets meer te herinneren. We zullen nooit weten wat er is gebeurd. Dat is frustrerend en we zullen dat moeten accepteren. Maar de verdachte is agressief en recidivegevaar wordt niet onderkend. Wij vragen hem onder behandeling te stellen. Anderen moet niet meemaken wat wij hebben meegemaakt.”

De doodslag is volgens D.’s advocaat het gevolg van de epileptische aanval. “Er is slechts één keer vastgelegd dat hij agressief was. Tbs is geen passende straf.” Zij vraagt ontslag van rechtsvervolging wegens onvolledige toerekeningsvatbaarheid van D. Haar cliënt wil graag begeleiding voor zijn aandoening.

Over twee weken volgt de uitspraak.