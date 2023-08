OM eist tbs met dwangverpleging voor Duitser (28) die toerist in Ibis-hotel bij Amsterdam Centraal neerstak

De ziekenwagen bij het Ibis-hotel na de steekpartij. Beeld ANP / Michel van Bergen

De Braziliaan was met een aantal vrienden op reis in Europa. Toen hij met ze op een taxi wachtte in de hal van het Ibis-hotel naast Amsterdam Centraal zou de Duitse man hem vanuit het niets met een groot mes vier keer in de rug hebben gestoken.

De man werd uiteindelijk aangehouden, waarbij de politie een stroomstootwapen gebruikte. Ook werd er gericht op hem geschoten. De 28-jarige die zich hevig verzette bij zijn aanhouding, werd niet geraakt door politiekogels.

Psychische stoornis

De Duitser, zonder vaste woon- of verblijfplaats, verklaarde in een van zijn verhoren dat hij vlak voor het incident cannabis in een coffeeshop had gerookt. In de lobby van het hotel waar hij verbleef, hoorde hij de groep vrienden met elkaar praten en dacht hij dat zij hem wilden vermoorden.

Een psychiater en psycholoog die de geestesgesteldheid van de man hebben onderzocht, zijn tot de conclusie gekomen dat hij op het moment van het steekincident aan een psychische stoornis leed. Hij was daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar en ze adviseren tbs met voorwaarden. Het OM is van oordeel dat de tbs-maatregel met dwangverpleging meer past.

De man werd al eerder in Duitsland behandeld en stond nog onder toezicht op het moment van de steekpartij in Amsterdam.

De rechtbank doet op 12 september uitspraak.