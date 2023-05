OM eist TBS met dwangverpleging tegen bedreiger advocatenkantoren Ficq en Weski

Exterieur van het advocatenkantoor Weski. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Een dag nadat Peter R. de Vries was neergeschoten ontving het Amsterdamse advocatenkantoor Ficq een telefoontje van een man die zichzelf ‘een criminele psychopaat’ noemde. Hij meldde dat advocaat Nico Meijering ‘een groot probleem’ zou hebben als Peter R. de Vries zou komen te overlijden. Het kantoor ontving daarna nog meer dreigende telefoontjes van de man.

Ook het advocatenkantoor van Inez Weski in Rotterdam werd meermaals lastig gevallen. In lange teksten vertelde hij dat hij een crimineel was die bijna iemand had vermoord en dat de advocaten van het kantoor naar de hel zouden gaan. Er volgden meerdere telefoontjes waarin hij aankondigde te blijven doorgaan en de advocaten uitschold in grove bewoordingen en hen ondermeer dreigde te mishandelen en te verkrachten.

Stevig strafblad

Het bleek te gaan om de 41-jarige Mohamed el I. Hij had met zijn eigen nummer gebeld en zijn naam gezegd. Verbalisanten van de politie herkenden daarnaast zijn stem op de berichten die hij had achtergelaten op het antwoordapparaat van de advocatenkantoren.

El I. heeft een stevig strafblad. De afgelopen jaren is hij veroordeeld voor meerdere bedreigingen. In 2011 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor poging tot doodslag. Hij is verslaafd en lijdt aan een psychotische- en depressieve stoornis. Volgens het Openbaar Ministerie vertoonde hij al een tijdje zorgelijk strafbaar gedrag. Zo sprong hij meermaals voor politieauto’s. Ook belde El I. wel vaker in verwarde toestand de politie.

In het verleden is hij meerdere keren opgenomen in een kliniek maar behandelingen werden telkens niet afgemaakt omdat hij zich niet hield aan de afspraken. El I. heeft geweigerd mee te werken aan een rapportage van het Pieter Baan Centrum. De onderzoekers vermoeden dat hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

Stomdronken

Tijdens een eerdere zitting gaf El I. aan spijt te hebben van het bedreigen van de advocatenkantoren. Hij stelde stomdronken te zijn geweest. Hij vroeg destijds om een zorgmachtiging zodat hij kon doorstromen naar begeleid wonen.

Het OM is van mening dat daarvoor het herhalingsgevaar te hoog is. “Ter bescherming van de maatschappij is het noodzakelijk om verdachte TBS met dwangverpleging op te leggen,” aldus de officier van justitie. “Verdachte vormt zonder behandeling een zodanig groot gevaar voor de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid.”

Het OM eiste TBS met dwangverpleging met een maximale duur van vier jaar. De rechtbank doet op 17 mei uitspraak.