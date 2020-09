OM eist taakstraffen en geldboetes in zaak Clarice Gargard

Clarice Gargard bij de rechtbank tijdens de zitting. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Een aantal verdachten hoorden taakstraffen tegen zich geëist van 30 tot 60 uur. In sommige gevallen is de helft van hun taakstraf voorwaardelijk, dat houdt in dat zij de helft van de taakstraf moeten uitvoeren, en wanneer zij nogmaals in de fout gaan ook de rest. Zo probeert het OM een stok achter de deur te plaatsen, zodat deze verdachten niet nogmaals in de fout gaan. Tegen de andere verdachten werden geldboetes geëist.

De mannen en vrouwen worden ervan verdacht de uitlatingen te hebben gepost naar aanleiding van een demonstratie van KOZP in Amstelveen in november 2018. Journalist Clarice Gargard had die demonstratie via een livestream op Facebook uitgezonden. Op de livestream is meer dan 7000 keer gereageerd, zowel positief als negatief en divers van aard en ernst. Daarnaast ontving Gargard persoonlijke berichten via Facebook Messenger.

Een greep uit de reacties: ‘Kan daar geen vrachtwagen overheen rijden?’ vroeg Eddy K. (57) uit Druten zich af. ‘Neerknuppelen. Bom erop.’ stelde Angelo R. (42) uit IJsselstein voor. En als het aan Gina van V. (28) uit Dordrecht lag, moesten ‘die mafkezen’ worden ‘afgemaakt’.

In verzet

Gargard deed aangifte en het OM heeft vervolgens na onderzoek een selectie gemaakt van de meest ernstige en grove strafbare uitingen. Daardoor kreeg het OM 40 afzonderlijke Facebookprofielen in het vizier. 24 verdachten ontvingen uiteindelijk een dagvaarding. Eén verdachte ging tegen de strafbeschikking in verzet.

Gedurende de vijf zittingsdagen hebben diverse verdachten aangegeven emotioneel en boos te zijn omdat er werd gedemonstreerd tegen een in hun ogen onschuldig kinderfeest. Het OM stelt alleen dat de reacties die de afgelopen dagen aan de rechtbank werden voorgehouden ‘geen passende reacties waren, maar een absoluut ongewenste bijdrage aan een steeds polariserender en gewelddadiger klimaat in onze samenleving’.