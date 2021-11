OM eist straffen tot 20 jaar en tbs voor moord op crimineel Omar Essalih

Rechtbanktekening van Noura O. Beeld ANP

De Amsterdamse crimineel Omar Essalih werd in de vroege ochtend van zondag 3 mei vorig jaar doodgeschoten. Dinsdag stonden twee mensen terecht voor betrokkenheid bij de zaak: de 22 -jarige Ismael el B. en het 21-jarige voetbaltalent Noura O.

Beiden hebben bekend op de bewuste avond een ontmoeting te hebben gehad met Essalih. Volgens hen was het plan om een inbraak of woningoverval in Zaandam te plegen. In de gestolen BMW waarin ze met zijn drieën reden ontstond vervolgens ruzie tussen Essalih en Ismael el B. over de verdeling van de buit.

“Hij begon bazig te praten en ik kon daar niet tegen,” vertelde El B. “Toen begon ik terug te praten en daar kon hij niet tegen. We hebben elkaar uitgescholden en toen is het uit de hand gelopen.” Volgens El B. trok Omar Essalih een vuurwapen, laadde dat door en richtte het op hem. “Daarna werd het wit.”

Auto in brand gestoken

De vechtpartij zou vervolgens buiten de auto zijn doorgegaan, daarbij zou El B. het pistool hebben afgepakt. “Ik heb heb het wapen ingedrukt totdat het stopte.” Terwijl Omar Essalih werd doodgeschoten reed Noura O. de auto weg en stak die in brand. “Ik dacht dat ze het buiten de auto bij zouden leggen,” vertelde ze. De auto had ze in paniek in brand gestoken. “Op dat moment denk je niet, handel je raar. Ik was niet daar met de gedachte dat er iemand zou doodgaan.”

Het Openbaar Ministerie gelooft niks van de lezing dat de dood van Omar Essalih het gevolg is van een uit de hand gelopen ruzie. In het requisitoir spraken de Officieren van Justitie van moord met voorbedachten rade.

In de ogen van het OM was er sprake van ‘zorgvuldige voorbereiding’. Zo zouden er voorverkenningen zijn uitgevoerd. De twee de verdachten, die zeggen elkaar noch het slachtoffer te kennen, werden twee dagen voor de dood van Essalih in de omgeving van diens woning staande gehouden in een auto. Daarnaast waren er in de gestolen BMW twee flessen benzine meegenomen om de auto later in brand te steken. Ook stond er in de omgeving van de moord een vluchtscooter geparkeerd.

Motief vaag

Het OM betoogde dat de dood van Essalih kenmerken vertoonde van een liquidatie. In elk geval acht justitie moord met voorbedachte rade rade bewezen. Het exacte motief bleef echter vaag. Essalih stond niet te boek als een grote crimineel. Wel had hij de reputatie dat hij alles deed voor geld. In het criminele milieu en op straat stond hij daarom bekend als ‘Omar Centjes’. Hij wist dat hij gevaar liep. Twee jaar voor zijn dood was hij gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Volgens familieleden verbleef hij in de jaren voor zijn dood in Marokko. Niet lang voordat hij vermoord werd, was hij naar Nederland gekomen vanwege de bruiloft van zijn zusje.

Tijdens de behandeling van de zaak lazen familieleden dinsdag emotionele verklaringen voor. Daarin omschreven ze Omar Essalih als behulpzaam en gul en daarnaast als iemand die erg geliefd was bij zijn familie, kennissen en buurtgenoten. Daarbij gingen ze niet voorbij aan de levenswandel van hun dierbare. “Hij heeft veel criminele activiteiten uitgevoerd,” zo vertelde zijn jongere broer. “Maar thuis was hij een ander persoon en bracht hij veel vreugde met zich mee.“

Het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar tegen Ismael el B. en 16 jaar en tbs met dwangverpleging voor Noura O. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat zij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken. Door die stoornis en haar getroebleerde jeugd zou ze zich mee hebben laten slepen door criminele jongeren. “Ze voelde zich gezien en speciaal door de aandacht van foute mannen.” In rapteksten die werden gevonden in haar cel schreef ze: “Ik word groter dan Taghi.”