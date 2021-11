OM eist stevige straffen voor Rolexbende die het op bejaarden had voorzien

De vijf verdachten bekenden enkele berovingen van Rolexen. Beeld -

De politie zag in maart en april van dit jaar het aantal diefstallen van luxe horloges toenemen. Op 28 mei kwam de zoektocht naar de overvallers in een stroomversnelling. Die dag werd een 70-jarige man aangesproken op Plein ’40-’45 door twee mannen. Toen de man merkte dat zijn Rolex werd gestolen, probeerde hij een van de dieven vast te pakken. Die verloor daardoor zijn telefoon.

In het toestel ontdekte de politie een groot aantal foto’s van dure horloges. Mede daardoor rees het vermoeden dat de mannen bij meerdere diefstallen betrokken waren. In het daarna opgezette onderzoek met de naam Marques kwamen meerdere verdachten in beeld. Het bleek te gaan om een groep Algerijnse en Marokkaanse twintigers die zonder verblijfsvergunning door Europa trokken.

Bejaarden

De bende had het voornamelijk voorzien op bejaarden. Daarbij hanteerden de mannen steeds dezelfde werkwijze. Eerst vroegen ze met zijn tweeën de weg, daarna probeerden ze de Rolex van de pols te trekken. Aan een 91-jarige vrouw in Amsterdam-Zuid vroegen ze bijvoorbeeld de weg naar het Museumplein, waarna de Rolex die ze als 18-jarig meisje van haar vader had gekregen van haar pols werd gerukt.

Bij de beroving van een 87-jarige vrouw in de Marco Polostraat werd grof geweld gebruikt. Na kort contact kreeg de vrouw een harde duw in de rug en viel ze. Vervolgens rukte een van de berovers haar Rolex, gekregen van haar overleden zoon, met veel geweld van haar pols. Daarbij liep ze verwondingen op; een deel van haar hand is nog altijd gevoelloos. Ook een 78-jarige Franse toerist werd op 22 juli van zijn horloge beroofd in de Jan Pieter Heijestraat.

Afgewezen asielaanvragen

Naast deze berovingen kwamen donderdag, tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank Amsterdam, ook pogingen tot roof en zakkenrollerij voorbij. De vijf verdachten hebben enkele berovingen bekend, met name de berovingen waarbij beveiligingscamera’s hen herkenbaar in beeld brachten. De vergrepen die ze erkennen zijn naar eigen zeggen gepleegd uit armoede en onder invloed van drank en of drugs. De mannen zeggen spijt te hebben.

Tijdens het doornemen van de persoonlijke omstandigheden kwamen bij alle verdachten verhalen naar boven over veroordelingen voor vergelijkbare feiten in het buitenland, drugsgebruik en afgewezen asielprocedures. De mannen hadden in meerdere Europese landen asiel aangevraagd. Een van hen had zelfs zeven afgewezen aanvragen op zijn naam staan.

“Waarom bent u niet teruggegaan naar Marokko, nadat in 2017 uw asielaanvraag werd afgewezen?” vroeg de rechter aan een van hen. “Ik wil gewoon een verblijfsvergunning,” antwoordde hij. Toen de rechter de verdachte vervolgens vertelde dat de man tóch weg moet, reageerde hij met: “Dat weet ik wel, maar dat wil ik niet.”

Strafeis

“We hebben het over mobiel banditisme: een rondtrekkende, georganiseerde groep die door Europa trekt,” aldus de officier van justitie in het requisitoir. “Geen van de verdachten heeft een reden om in Nederland te zijn, anders dan om te stelen en te roven.” In de strafeis refereerde het Openbaar Ministerie aan het feit dat een aantal verdachten al eerder veroordeeld zijn voor vergelijkbare feiten.

Justitie eist stevige straffen: twee verdachten hoorden gevangenisstraffen van ruim vier jaar eisen. Een van hen gaat, als het aan het OM ligt, 2,5 jaar de gevangenis in. Voor twee verdachten worden straffen van 18 en 9 maanden gevraagd.