OM eist ruim 6 jaar voor voorbereiden moord op Amsterdamse crimineel

Hulpdiensten op De Grote Wielen na de schietpartij op 16 maart 2019. Beeld ANP

Patrick van M. en Rosello van T. hadden het voorzien op de Amsterdamse crimineel Ahmet G. Hij werd op 16 maart 2019 neergeschoten bij zijn toenmalige woning aan de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk. Doordat het wapen van de schutter haperde, overleefde G. de aanslag. Zijn dochter raakte daarbij gewond, ze werd in haar enkel geraakt.

Het duo wordt niet van de uitvoering van de liquidatiepoging verdacht.

Peilbakens en videocamera’s

Volgens de officieren van justitie heeft het duo zich vanaf najaar 2018 tot hun arrestatie in december 2019 op een professionele beziggehouden met het observeren van Ahmet G. Zij zetten peilbakens en videocamera’s in. Ook zouden ze bekenden van G. hebben gevolgd om op die manier bij hun doelwit te komen. Zo werd er op het huis van de zakenpartner van G. een camera gericht en onder diens auto werd een peilbaken geplakt.

Toen de recherche die auto overnam en parkeerde op Schiphol, kwamen beide mannen direct op de auto af. Toen de politie de auto vervolgens verplaatste naar een bungalowpark, kwam het duo daar ook weer naar toe. Om te voorkomen dat de situatie onbeheersbaar zou worden, werden de twee mannen aangehouden.

Voorafgaand aan hun arrestatie observeerde de politie de twee verdachten langdurig en luisterde af hoe ze de levens van zeker vier personen in de omgeving van Ahmet G. nauwgezet in kaart brachten. Zo kon de recherche meeluisteren tijdens gesprekken waarin kennelijk gesproken werd over een op handen zijnde liquidatie. “Maar ze gaan eraan he?” was in een van deze gesprekken te horen. “Ja, Ja, sowieso. We gaan niet weg met niks.”

Een ander gesprek: “Weet, als je daartussen parkeert, broer. En ik kom daartussen. En ik pak je met een stille. Niks aan de hand. Dan pak je hem zo broer.”

In opdracht

Justitie vermoedt dat beide mannen werkten in opdracht van een persoon die ze ‘Broer’ noemden. Zo zou Patrick M. bij hem op de loonlijst hebben gestaan. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat met ‘Broer’ Robin van O. wordt bedoeld. Hij staat niet terecht in deze zaak. Hij zit vast in de zaak van de martelcontainers in Wouwse Plantage. Ook in die zaak viel de naam van Ahmet G. als potentieel doelwit.

Beide verdachten beschikken niet over een uitvoerig strafblad. Ze hebben zich gedurende de zaak beroepen op hun zwijgrecht. Naast het voorbereiden van een liquidatie wordt hen ook witwassen verweten. Maandag houden de advocaten van de verdachten hun pleidooi in de zaak.